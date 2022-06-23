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台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

遠銀力推國際友善 年底全分行打造雙語環境

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠東商銀預計今年底前全台分行皆會引進支援48國語言的雙向翻譯設備，讓服務無國界。圖/遠東商銀提供
遠東商銀預計今年底前全台分行皆會引進支援48國語言的雙向翻譯設備，讓服務無國界。圖/遠東商銀提供

遠東商銀（2845）積極打造雙語分行，預計今年底前全台分行皆會引進支援48國語言的雙向翻譯設備，讓服務無國界。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，為響應政府2030雙語國家政策及金管會大力推動建置「雙語分行」之使命，遠東商銀近年來積極打造雙語分行環境，自2020年起，陸續建置四家雙語示範分行，包括鄰近松山機場的台北復興簡易型分行、座落於台北市金融商業核心區域的台北城中分行及營業部，以及靠近桃園機場捷運沿線的林口分行，貼心將雙語服務緊密契合在地客群需求，讓來自世界各國的外籍人士都能放心走入分行。

根據勞動部統計，2021年底在台外籍移工人數約67萬人、新住民約57萬人，大多來自非英語系國家，因此，遠東商銀不僅為員工規劃完整外語培訓並給予檢定補助及獎勵機制，鼓勵行員強化自我外語能力，並在雙語示範分行內設置支援48國語言的雙向翻譯設備，預計在今年底前擴及全台分行。

行內另設有專區提供雙語數位服務之廣告宣傳資料，未來外籍客戶無論到哪家分行，不僅能以母語輕鬆進行交流，還能從線上了解銀行的服務內容；遠東商銀曾見法國客戶前往雙語示範分行體驗後，表達雙語示範分行提供專業服務讓其備感貼心，完整體驗溝通無國界的金融服務。

機場捷運 勞動部

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