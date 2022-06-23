財政部Q3擬發行1,150億元公債 用於舉新還舊

財政部今（23）日公告第3季發債明細，將發行四期甲類公債共1,150億元，全數用於中央政府債務基金舉新還舊需求；另發行一期國庫券300億元，支應國庫調度。

國庫署副署長顏春蘭表示，若包含甲類、乙類公債，第1季共發行六期、共1,594億元；第2季發行五期、1,350億元；第3季將發行四期、1,150億元。合計共15期、4,094億元。

若以用途別來分析，4,094億元中，有344億元為乙類公債，主要支應交通部民航事業作業基金、鐵道發展基金；有650億元是支應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」；剩餘全數挹注債務基金，用於舉新還舊。

顏春蘭表示，目前發行期數皆按照去年底規畫，發行量則視需求微調，每期大約規模在250億元至300億元之間，以契合債券市場籌資與需求。

顏春蘭表示，在國際通膨疑慮、歐美升息、台灣央行也升息等環境下，公債標售利率從去年第4季呈現緩步上揚，目前利率上揚的態勢看起來是相當清楚，不過整體公債標售還是要看供需。

至於是否會提前截標撙節支出？顏春蘭表示，提前截標在公債標售史上屬於少數情形，除非與市場預期利率偏離，才會「截斷性處理」，若趨近市場利率，則視資金需求、利率做合理裁決。