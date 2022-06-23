疫情、通膨、戰爭 台綜院下修今年經濟成長率為3.8%

台綜院今（23）日發布「2022年下半年台灣經濟展望」，因俄烏戰爭、通膨壓力，使得全球經濟復甦力道放緩，國內出口雖有新興科技產品需求的基本支撐，但整體出口仍有較高不確定性，又加上本土疫情衝擊，研判整體經濟成長動能不若去年底預測樂觀，下修2022全年經濟成長率0.25個百分點為3.80%。

台綜院示警，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭，再加上中國大陸長時間維持嚴格的清零政策導致的停工加劇了供應鏈中斷，讓全球經濟從後疫情時代強勁但不均衡的復甦軌道脫離，再度面臨嚴重的經濟衰退危機，對全球商品、貿易與金融市場的影響正快速蔓延。

又加上自4月中旬每日新增確診數急劇增加，本土疫情快速向上攀升進入高原期，直至6月中旬才開始出現明確下降訊號。且同樣受到俄烏戰爭所導致的輸入性通膨壓力帶動國內物價走升。

此外，在民間消費部分，台綜院表示，上半年主要受本土疫情與物價影響，壓抑原先成長動能，下半年起衝擊影響逐漸消退，消費才有望持續好轉並逐步回穩。因此認為2022全年實質民間消費成長率前低後高，預估成長為2.95%。

民間投資方面，台綜院指出，除了科技大廠維持製程領先與擴大產能，加上國內綠能與通訊基礎建設持續投資，去年底投資台灣三大方案政策拍板延長，進入3.0階段，根留台灣及中小企業方案更屢報佳音，民間投資成長相較樂觀，溫和成長，因此預估2022年實質民間投資成長率為4.40%，整體固定資本形成成長為4.56%。

國際貿易方面，則因全球經濟共同面臨通膨攀升，經濟復甦力道放緩，外部不確定性升高，壓抑全球經濟解封需求。國內進出口雖有半導體及資本設備進口穩定成長以及國外新興科技產品需求的基本支撐，惟反應去年國內進出口屢創新高的基期因素，全年表現維持平穩看待，台綜院預估2022年實質商品及勞務輸出成長率為5.71%，實質商品及勞務輸入成長率為4.15%。

台綜院表示，今年上半年台灣經濟對內有本土疫情暴發及輸入性通膨影響，對外則有俄烏戰爭以及中國大陸清零等不確定性因素，整體成長動能略受影響，不若去年底樂觀。下半年起若諸多負面衝擊影響逐漸趨緩，不再惡化加劇，經濟成長表現方有望逐步改善，守得雲開見月明，回歸經濟基本面。

不過，綜觀未來半年影響台灣經濟成長因素，尚包括：俄烏戰爭發展、歐美國家通膨預期抑制成效與貨幣政策調整速度、國際原物料價格與金融市場波動等外在不可控因素，仍可能影響國內經濟後續表現。