全球面臨經濟衰退 台綜院下修今年經濟成長率3.80%

台灣綜合研究院今天發布2022年下半年台灣經濟展望。在俄烏戰事持續，加上中國大陸封控停工加劇供應鏈中斷，全球經濟面臨嚴重經濟衰退危機，且台灣本土疫情進入高原期，在俄烏戰爭導致的輸入性通膨壓力帶動國內物價走升下，下修2022全年經濟成長率0.25個百分點為3.80%。

台綜合院認為，今年2月份俄羅斯入侵烏克蘭，再加上中國大陸長時間維持嚴格的清零政策導致的停工加劇供應鏈中斷，讓全球經濟從後疫情時代強勁但不均衡的復甦軌道脫離，再度面臨嚴重的經濟衰退危機，對全球商品、貿易與金融市場的影響正快速蔓延。

台灣自4月中旬每日新增確診數急劇增加，本土疫情快速向上攀升進入高原期，直至本月中旬才開始出現明確下降訊號。且同樣受到俄烏戰爭所導致的輸入性通膨壓力帶動國內物價走升，整體經濟成長動能不若去年底預測樂觀，因此下修2022全年經濟成長率為3.80%。

民間消費部分，上半年主要受本土疫情與物價影響，壓抑原先成長動能，下半年起衝擊影響逐漸消退，消費才有望持續好轉並逐步回穩，2022全年實質民間消費成長率前低後高，預估成長為2.95%。民間投資方面，除了科技大廠維持製程領先與擴大產能，加上國內綠能與通訊基礎建設持續投資，去年底投資台灣三大方案政策拍板延長，進入3.0階段，根留台灣及中小企業方案更屢報佳音，民間投資成長相較樂觀，溫和成長，估 2022年實質民間投資成長率為4.40%；整體固定資本形成成長為4.56%。

國際貿易方面，因全球經濟共同面臨通膨攀升，經濟復甦力道放緩，外部不確定性升高，壓抑全球經濟解封需求。國內進出口雖有半導體及資本設備進口穩定成長以及國外新興科技產品需求的基本支撐，惟反應去年國內進出口屢創新高的基期因素，全年表現維持平穩看待，預估人年實質商品及勞務輸出成長率5.71%；實質商品及勞務輸入成長率為 4.15%。

產業用電方面，2022年5月份傳統產業與多數電子業生產用電大幅滑落，僅靠半導體業獨撐大局；全國產業高壓以上用電量已較去年同期減少1.27%，創15個月以來用電量成長率新低，整體產業的電力景氣燈號由向榮的黃紅燈轉向持平的綠燈。