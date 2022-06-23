第一保銷售疫苗險避開巨大損失 下周一暫停受理新件

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導
第一保今日舉行股東會，董事長李正漢表示，公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。記者紀佳妘／攝影
第一保今日舉行股東會，董事長李正漢表示，公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。記者紀佳妘／攝影

第一保（2852）今（23）日舉行股東會，董事長李正漢表示，公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。另第一保也指出，國人第二劑施打率已達82%，且在消費者需求降低，針對疫苗險新契約部分，將於下周一起即不受理，至於續保客戶如有需求，仍會繼續提供此服務。

第一保今日召開股東會，2021年稅後淨利5.53億元，可供分配盈餘3.67億元，幾全分配給股東紅利3.64億元，股東會通過每股配發現金股利每股1.21元；今年度截至5月止，簽單保費收入32.38億元，成長6.57%。

第一保董事長李正漢在股東會上致詞時表示，今年產物保險業被社會注目焦點應是防疫保單，本公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。

據了解，第一保當初評估防疫保險評估上較為保守，內部討論後先觀望同業狀況，後來發現泰國在防疫保單承作狀況、再保市場狀況，因此並未承作防疫險，僥倖逃過此次風波，至於疫苗險主要以業務員通路、網路投保，因此案件量並不多。

第一保總經理呂秋敏指出，據衛福部公告，國人第二劑施打率達82%，且在消費者需求降低，現在每個月進件量較少，因此針對疫苗險新契約部分，將於下周一起即不受理，至於續保客戶如有需求，仍會繼續提供此服務。

另外社會關心重點應是通貨膨脹，李正漢指出，美國相當嚴重，所以啟動較為積極的升息循環，公司持有一個部位的美金定存陸續會到期，若匯率不錯，即會分批換回新台幣；其次，公司截至去年的RBC及風險基礎資本比率為755%， 業界應是名列前茅。

第一保表示，資產結構配置與去年底無太大差異，股票部位配置仍以穩定高配息標的納入投資組合，適時調節持有個股的部位，隨時關注外在環境變化，調整投資策略，提高資金運用收益。

至今年第一季資產配置總額為144.74億元，整體配置有金融機構存款38%、有價證券類的固定收益債券21%、股票21%、受益憑證基金4%、證券化資產1%、國外投資外幣存款5%、不動產10%。

第一保主管提及，目前股票與債券配置差不多，其中股票配置以傳產、金融危大宗，面對外部影響變動太大，將會謹慎因應、做好風險控管，適時調整投資策略，選股將以長期為考量，選擇殖利率較高、穩定配發的公司為主，至少讓收益較為穩定，而債券配置則持有到期部位占大宗，因此通膨影響相對較小，至於未來債券配置上，由於升息對將來經常性收益將會增加。

防疫保單 股東會 保險

延伸閱讀

影／台中老人第4劑快打站第2天持續熱度 打氣爆棚

中市兒童輝瑞疫苗第2劑將開打 設校園快打站

第2劑兒童疫苗打氣低 台南莫德納不到1成BNT預約僅3成

長輩疫苗4劑首日快打站現亂象 蔡其昌批盧秀燕：推卸責任

相關新聞

壽險5月賣股 近130億元

為穩住獲利水準及對經濟前景更加保守，壽險業趁台股反彈先減碼、採獲利了結落袋為安策略。據金管會最新統計，5月台股小幅反彈1...

房貸利率重回1.6％ 27個月新高

中央銀行昨公布五月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）新承做放款利率，購屋貸款利率已重回百分之一點六○一，為前...

統一證 衝刺數位化服務

統一證券（2855）昨（23）日召開股東會，通過去年度稅後純益40.07億元，寫下歷史新高，通過配發每股1.89元現金股...

不畏全球股市震盪 元大高股息等9檔股票ETF人潮湧

不畏全球股市波動未平，投資人持續進場布局元大高股息、國泰費城半導體等九檔股票ETF人。法人認為，在今年的ETF操作方向上，因以價值股搭配成長股來建構投資組合，高股息因有息收作為下檔保護，可留意穩中求勝的進場時機，而成長股下半年有機會走出估值修正。

猴痘列為第二類法定傳染病 防疫險賠不賠看這點

猴痘疫情襲擊多國，台灣今（23）日將猴痘列為第二類法定傳染病，引起外界關注防疫保單是否能理賠，產險業者表示，檢視防疫保單...

打炒房見成效？央行說「Yes」 1原因卻讓房價回不去

財經部會一系列打炒房措施是否已見成效？中央銀行認為，成效確實已逐步彰顯，但即使如此，國內的房價依舊是「回不去了」，主要原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。