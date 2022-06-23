第一保銷售疫苗險避開巨大損失 下周一暫停受理新件

第一保（2852）今（23）日舉行股東會，董事長李正漢表示，公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。另第一保也指出，國人第二劑施打率已達82%，且在消費者需求降低，針對疫苗險新契約部分，將於下周一起即不受理，至於續保客戶如有需求，仍會繼續提供此服務。

第一保今日召開股東會，2021年稅後淨利5.53億元，可供分配盈餘3.67億元，幾全分配給股東紅利3.64億元，股東會通過每股配發現金股利每股1.21元；今年度截至5月止，簽單保費收入32.38億元，成長6.57%。

第一保董事長李正漢在股東會上致詞時表示，今年產物保險業被社會注目焦點應是防疫保單，本公司只承保疫苗保險，並未承作防疫保險，僥倖避開可能的巨大損失。

據了解，第一保當初評估防疫保險評估上較為保守，內部討論後先觀望同業狀況，後來發現泰國在防疫保單承作狀況、再保市場狀況，因此並未承作防疫險，僥倖逃過此次風波，至於疫苗險主要以業務員通路、網路投保，因此案件量並不多。

第一保總經理呂秋敏指出，據衛福部公告，國人第二劑施打率達82%，且在消費者需求降低，現在每個月進件量較少，因此針對疫苗險新契約部分，將於下周一起即不受理，至於續保客戶如有需求，仍會繼續提供此服務。

另外社會關心重點應是通貨膨脹，李正漢指出，美國相當嚴重，所以啟動較為積極的升息循環，公司持有一個部位的美金定存陸續會到期，若匯率不錯，即會分批換回新台幣；其次，公司截至去年的RBC及風險基礎資本比率為755%， 業界應是名列前茅。

第一保表示，資產結構配置與去年底無太大差異，股票部位配置仍以穩定高配息標的納入投資組合，適時調節持有個股的部位，隨時關注外在環境變化，調整投資策略，提高資金運用收益。

至今年第一季資產配置總額為144.74億元，整體配置有金融機構存款38%、有價證券類的固定收益債券21%、股票21%、受益憑證基金4%、證券化資產1%、國外投資外幣存款5%、不動產10%。

第一保主管提及，目前股票與債券配置差不多，其中股票配置以傳產、金融危大宗，面對外部影響變動太大，將會謹慎因應、做好風險控管，適時調整投資策略，選股將以長期為考量，選擇殖利率較高、穩定配發的公司為主，至少讓收益較為穩定，而債券配置則持有到期部位占大宗，因此通膨影響相對較小，至於未來債券配置上，由於升息對將來經常性收益將會增加。