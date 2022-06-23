沒賣防疫險逃過理賠風暴 第一產董座：避開巨大損失

第一產險(2852)今天召開2022年股東常會，會中通過每股配發現金股利1.21元。對於近日市場關注的防疫保單相關理賠問題，第一產董事長李正漢表示，產險業被外界矚目的焦點是防疫險，但所幸第一產險當初沒有推出防疫險、只有賣疫苗險，避開有可能的巨大損失，因此不會動用到準備金、也不會有增資動作。

第一產總經理呂秋敏則說，過去就先觀望海內外同業狀況，包括泰國防疫保單問題等，在風險考量下就沒有推出防疫險，因此逃過這次風波，而第一產險疫苗險量也不多，主要以業務通路、網路投保為主，且由於目前疫苗施打率已破8成，下周起就不承保新契約案件，只接受續保案件。

第一產險表示，2021年稅後淨利5.53億元，可分配盈餘3.67億元，幾乎全數分配給股東紅利3.64億元，股東會上也通過配發每股現金股利1.21元。

第一產險表示，公司資產結構與2021年底無太大差異，股票部位仍以穩定高配息標的納入投資組合，適時調節持有個股之部位，隨時關注外在環境變化，調整投資策略，提高資金運用收益。

至今年第一季底，第一產險資產配置總額144.74億元，整體配置有金融機構存款38%、固定收益債21%、股票21%、受益憑證基金4%、證券化資產1%、國外投資外幣存款5%、不動產10%。

配置股票方面，以傳產金融為主，今年算是挑戰性很大，謹慎面對，用風險控管方式應對，適時調整投資策略，受到外部經濟方面影響，還是看未來走向判斷，選股標的都是長期考量，以殖利率高、穩定配發股利的公司為主，這塊會讓收益更穩定；債券也是持有到期部位是大宗，通膨對公司影響較小，加上升息對於經常性收益會增加。

李正漢也提到，近日除了防疫保單問題，社會關注的重點應是通膨，由於美國物價問題相當嚴重，因此啟動較為積極的升息循環，第一產險持有一定部位的美金定存，將陸續到期，若匯率不錯，就會分批換回新台幣；其次，第一產險截至去年為止，資本適足率(RBC)達755%，在業界應是名列前茅。

另，在網路投保方面，第一產上半年推出「行動投保處理系統」，獲經濟部智財局核准新型專利，用行動投保處理系統，向客戶提供24小時便利線上投保及勘車照上傳服務，不僅提升服務效率，也增加新世代互動體驗。