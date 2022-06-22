防疫險有效件數降了 全台估僅剩571萬件
據12家銷售防疫保單業者最新公告，截至6月21日止，全台防疫保單有效件數（含續保等）達514.96萬件，正在核保中的在途保單則有55.87萬件，若這些在途保單全數承保，累計防疫保單將達570.84萬件，已比4~5月高峰一度衝破600萬件走低。
產險業者說，隨5~6月有保單陸續到期，整體有效保單件數也會下降，估算遞延一個月的理賠額也會從高點下滑。
據各業者到21日統計，包括國泰世紀產、泰安產、新光產、南山產等4家都已全數完成核保，僅剩8家仍有在途保單，其中以富邦產、中信產兩家業者的在途件都有16.7~16.9萬件最多，和泰產在途件也有7萬餘件。
產險業者說，各業者在途保單核保速度快慢，關鍵是從「哪裡進件量」，若是從保經代通路進件者，因採「紙本進件」需要人工作業、核保速度就會較慢。
以12家業者來看，防疫險有效保單第一大是富邦產達158.6萬件，加計在途保單16.7萬件，合計175.3萬件，新安產以94.34萬件、在途件5.85萬件，合計100.19萬件居第二大，國泰產83.5萬件居第三，國泰產從過去百萬件高峰大降，顯示後續理賠影響數也降低。
和泰產加在途件76.7萬件居第四大，兆豐產加在途件共45.65萬件居第五，中信產加在途件則有42萬餘件居第六，光前六大有效保單就占了9成。
後六大者，以全部加上在途件，明台產和泰安產都各有13萬餘件，新光產有10萬件，旺旺友聯和南山產各約4萬餘件，華南產約2萬餘件。
總計12家產險業防疫保單有效件數達514萬9688件，在途保單共55萬8751件，顯示在途件已從5月百萬件的高峰下滑，各業者力拚6月底全數核保完成，總計有效保單件數約估達571萬件。
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