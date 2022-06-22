減碳擴及個人消金 元大銀App率先通過國際雙標驗證

響應政府「2050淨零排放路徑」規劃，元大銀行（2885）於2020年即自願加入赤道原則協會成為會員銀行並簽署「赤道原則」，以國際最高標準審核授信案件，攜手善盡企業社會責任，落實金融業綠色永續發展決策理念，並由企業延伸擴及個人消費者的行動應用，行動銀行APP率先同業，取得英國標準協會（BSI）ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和國際雙標驗證。

元大銀行聚焦行動銀行APP的應用服務，依循「ISO14067產品碳足跡」標準，盤查元大行動銀行APP碳足跡，每筆服務交易件次排放約12.5公克的二氧化碳。元大銀行進一步推動碳中和計畫，自國際黃金標準市場（Gold Standard），選定具聯合國永續發展目標（SDGs）之風力發電再生能源計畫，進行碳抵換（carbon offset）、達成碳中和，藉由碳抵換進一步支持社會公益，達到扶困濟貧、提升醫療與衛生教育、創造就業機會。

碳中和落實在企業帶動客戶使用零碳APP，鼓勵客戶重視ESG議題，共同實踐社會關懷及環境永續發展，以實際的「綠色行動」，鼓勵客戶參與並重視節能減碳，達到對環境永續及消費者責任的經營承諾。

元大銀行數位化營運節能減碳成效，以2021年度為例，全年度節約1.4億張A4紙，堆疊高度可達406座台北101大樓，若與2020年度相較，數位營運綠化成長提升率達53%。

為達到「全通路虛實整合，提供一致化的服務體驗」，數位化發展重點著重於與年輕客群溝通、優化數位平台便利性與流暢性、引導客戶使用行動裝置，透過客群分析掌握客戶需求，以創造良好的客戶體驗，2021年元大銀行各數位平台累計已完成優化411項次服務，較2020年度成長59%。

透過元大行動銀行APP客戶能e指享用金融服務，不再受到營業時間、實體場所侷限，提供客戶最有感的場景金融服務，不管客戶在哪裡，元大行動銀行APP提供全時不間斷的服務。元大銀行表示，未來將持續透過流程與技術的創新，擴增更多生活應用場景，結合客戶日常金融需求，提供優質且多元的金融服務。減碳從日常生活做起，元大銀行逐步實踐淨零的過程，鼓勵客戶一起參與。