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郵局突通知入帳！他一看金額無言 網：我也收到了

聯合新聞網／ 綜合報導
郵局示意圖。聯合報系資料照
郵局示意圖。聯合報系資料照

中華郵政跟進央行升息，昨（21）日宣布，自6月22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.17個百分點。當日一名用戶收到郵局通知有錢入帳，瞬間興奮起來，沒想到，一細看金額後，心情直接盪到谷底。

該男子在臉書社團「爆廢公社」發文分享，昨日手機收到郵局APP推播，他開心想說「我以為是誰轉錢給我」，結果只是通知用戶「入帳0元」，讓男子看完很是無奈，「入帳0元到底是要通知X小」。

一名用戶收到郵局通知有錢入帳，卻是「入帳0元」。圖／取自爆廢公社
一名用戶收到郵局通知有錢入帳，卻是「入帳0元」。圖／取自爆廢公社

貼文一出網友們留言數高達近萬則，收到相同訊息的人說「我今天也是欸！以為有人轉錢給我結果不是，打開發現是利息」、「我今天收到也以為詐騙」、「空虛寂寞感，看完只覺得存摺裡多了一行廢話文字」。

不少網友則解答是郵局利息撥款，「利息不到1元的關係吧」、「每年都6/21、12/21好像是郵局利息日，所以才會這樣」。

根據郵局官網「存簿儲金業務介紹」說明，最高計息金額為新台幣100萬元，超過部分不計利息。1年以365日為基礎按日計息，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日。

郵局 中華郵政

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