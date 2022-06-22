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獨／北富銀、富邦產高層要換人？蔡明忠說話了

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
富邦集團董事長蔡明忠回應外傳北富銀董事長陳聖德退休一事。圖／聯合報系資料照
富邦集團董事長蔡明忠回應外傳北富銀董事長陳聖德退休一事。圖／聯合報系資料照

6月的台北，悶熱中帶著浮躁。2016年6月3日以富邦銀行(香港)自然人董事身份加入富邦金控集團（2881）的台北富邦銀行董事長陳聖德，外傳又一個三年合約屆滿，將要退休。

無獨有偶，因為政府防疫政策大轉彎，從清零變成與病毒共存，手握逾158萬件防疫保單，還有近24萬件待審的富邦產險，成了最大受災戶。資深員工不安地透露：「伯燿董、榮崇總、維格副總，都想請辭負責…。」

最近的一個場合，記者偶遇富邦集團董事長蔡明忠，詢問北富銀董事長陳聖德是不是要退休了？蔡明忠說：「沒有這回事。」接著又補了句：「三年、五年以後的事。」

記者不解地問，真的有所謂三年合約之事嗎？蔡明忠親切地解惑，富邦金明(2023)年才要改選董事，北富銀董事長三年一任，這屆董事長明年6月才會任期屆滿。下屆董事長任期也是三年，由董事會推舉選出。

北富銀的姊妹公司富邦產，堪稱國內產險業的一頁傳奇，防疫險事件發生前，市占率最大、獲利能力超強，今年卻因政府防疫政策大轉變，遭逢公司成立61年來最大財務壓力，外界推估富邦產的理賠金額可能100多億元。

身為國內老字號產險公司，富邦產3月底特別準備金餘額高達155億元，「富爸爸」富邦金前五月更是已經大賺652億元，有強大能力因應外界推估的100多億元理賠壓力，雖說如此，過去半個多月來，部分員工仍不約而同談到，富邦產的有關高層，從董事長、總經理到副總經理，都很自責，並且準備請辭負責。

記者詢問蔡明忠，聽說心裡都很不好受、都想請辭負責？蔡明忠說：「是啊，他們應該負責啊。」旋即話鋒一轉，闡述起「負責」的真諦。他一臉嚴肅地說：「現在事情還沒完、風波還沒過去，現在談什麼不做，對不對，總要堅守崗位啊，現在談這種事情是不負責任！」

富邦金資深員工表示，富邦金有十家子公司，蔡明忠對富邦產的感情最深，除了自己37歲就擔任富邦產董事長，兒子蔡承道的金融董事學習之路也是從富邦產開始，富邦金十家子公司，蔡承道唯一擔任董事的就是富邦產。

「大董(蔡明忠的綽號)愛之深、責之切」，富邦金資深員工說，資深幹部應該謹記大董的勉勵：堅守崗位。請辭並非負責良方，負責的真諦貴在能帶領富邦產走過危機、重返榮耀。

富邦金控 蔡明忠 防疫險

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