股東怒批薪資高 網家董座詹宏志表態願將薪資歸零

網路家庭（網家）今天舉行股東會，由於稅後純益約9744萬元，年減61.5%，每股純益0.84元，比2020年2.16元遜色不少，網家表示，主因在去年收購科技金融公司，產生了一次性費用。對於今年營運，執行長蔡凱文會後表示，電商市場高度競爭，天天都在改善處理對應，對下半年獲利保持信心。

對於有股東怒批公司主管薪資過高，網家董事長詹宏志說，真正的問題，在於賺的錢不夠多「若今年獲利無法改善，我會把我的薪資變成零、執行長薪資變成二分之一。」

網路家庭稅後純益約9744萬元，年減61.5%，每股純益0.84元，比2020年2.16元遜色不少，網家表示，主因在去年收購科技金融公司，產生了一次性費用。

詹宏志說明，外界對網家主管肥貓的爭議，主要是因主管領有限制型股票拉高收入，其中真正的問題是，網家賺的錢不夠多，今年要加強在電商、金融科技布局，若無法改善獲利，個人就不領薪資，而執行長薪資也會減半。

蔡凱文也說，雖然網家2019年起獲利轉正，營業利益率在1%之上，但營收要做起來才能拉高營益率，因此，今年仍要在電商本業上積極放大營收規模，而電商處高度競爭狀況，儘管疫情帶動網購需求，營收放大，但營業槓桿效果沒有出來，天天都在改善處理對應。

但蔡凱文也強調，對於下半年獲利保持信心，原因在於目前3C供貨已較第一季樂觀許多，多數品項的供應鏈存貨大增，目前看來，到下半年就會完全克服缺貨問題，第二季看到非3C品項成長優於3C很多，尤其日用品、防疫商品熱賣，且非3C品項毛利率是3C的2至3倍，但占營收比重僅30%，接下來仍會努力往品牌端走。

對於網家的金融科技布局，蔡凱文則說，網家自發展支付、錢包，一直往後支付領域發展，而後併購21世紀數位科技，4月又整併喬睿科技，到目前為止，發展金融科技服務已整體到位，就看接下來如何將此飛輪轉動起來，帶進營收和獲利。

蔡凱文表示，去年金融科技事業虧損約3億元，但經過過去一年的努力，到今年已經轉虧為盈，希望能維持這個成績。