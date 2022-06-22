千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

擁有5兆資產的南山人壽6月15日董事會決議推選39歲的副董事長尹崇堯擔任董事長，創下該公司史上最年輕董座紀錄，人事案一旦經金管會通過，尹崇堯也將成為金融業最年輕董事長，外界關注他將如何帶領南山開啟新頁。

1983年次的尹崇堯，現年39歲，是潤泰集團總裁尹衍樑的獨子，個性低調、言行舉止溫厚有禮，過去較少在公開場合露面，外界對他不熟悉。其實，他在接班南山人壽前，已在潤泰集團所屬企業及財團法人掛名董事者，多達25個，顯見深受父親尹衍樑的栽培及寄予厚望，在獲推選為南山人壽董事長後，也表態積極爭取壽險公會理事長一職，展現強烈企圖心。

據《鏡週刊》報導，潤泰集團總裁尹衍樑原本有意栽培女兒尹崇恩接班，但尹崇恩選擇朝會計師發展，才把原本打算當學者的尹崇堯，從英國召回。尹崇堯2016年進入南山人壽，在客戶服務和商品精算等核心部門歷練，還曾下苦功看厚達千頁、報考精算師必讀的原文書，虛心向精算部主管求教，能力備受認同。

據報導，個性低調的尹崇堯個性謙和、書卷氣濃厚，形象與霸氣外露的父親尹衍樑截然不同，因尹衍樑不希望孩子太早出國，所以尹崇堯先在台北大學念法律系，之後才留學英國牛津大學取得東方文學博士學位，而且在台念大學時，低調的他都是騎機車上學，同學們幾乎都不知道他是千億富豪家族的少主，連結婚時，喜宴也只在陽明山擺一桌宴請雙方至親。

國內保險公司「董」字輩多為老成持重者，不到40歲出掌董座者鳳毛麟角，除了1983年次、現年39歲的尹崇堯之外，早年還有國泰金控董事長蔡宏圖38歲出任國泰人壽董座、富邦集團董事長蔡明忠37歲出任富邦產險董座、第一產險董事長李正漢36歲就開始領航公司。

此次尹崇堯獲推選接掌擁有5兆資產的南山人壽，壽險業的人士都在關注，看他要如何「打造一個他理想中的南山人壽」，是否可以走出自己的道路，讓南山人壽未來更發光發熱。