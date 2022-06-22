台新銀LINE官方帳號新功能 ATM單據收納術

台新銀行推出創意新功能，宣佈於LINE官方帳號新增數位ATM交易明細及數位優惠券皮夾功能，輕鬆將各式明細、優惠券整合一處，便利查詢、記帳及優惠券的彙整及使用，聰明釋放錢包空間之餘，也省去大量紙本單據列印，實踐綠色生活。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，部分民眾在使用ATM時可能有以下困擾，提款轉帳時交易明細一大堆，手忙腳亂不知道往哪塞，等到要記帳時，卻又發現找不到，或在思考要列印那些優惠券時，選擇障礙發作，後面還有人等著領錢，導致選擇的壓力山大。

為解決日常金融痛點，台新銀行LINE官方帳號近日推出全新服務，結合ATM操作流程，民眾只需透過簡單設定，就能立即使用數位ATM交易明細及數位優惠券皮夾服務。

黃天麟指出，除台新銀行客戶外，其它銀行客戶也能一起使用這兩項全新功能，解決皮夾中紙張太多的煩惱，將每天使用的LINE升級成為ATM記帳小幫手及優惠券皮夾。台新銀行將透過LINE官方帳號，幫大家把ATM存提款明細、交易明細及領到的優惠券，全都記錄在LINE裡。

為回饋用戶支持新功能，今年6月30日前於台新銀行LINE官方帳號首次使用其他銀行新台幣帳戶金融卡綁定個人化服務，並開啟「台新ATM交易通知」，就送LINE POINTS 5點；台新銀行客戶首次完成台新專屬綁定並開啟「台新信用卡刷卡通知」或「台新台幣帳戶通知」，也可獲得LINE POINTS 5點，完成兩項任務最高可獲得10點。

台新銀行表示，LINE官方帳號從2018年至今累計有超過530萬使用者，綁定個人化服務的客戶年成長率近50%，藉由不定期推出便利與創新的數位金融服務，為客戶打造直覺、簡單的使用體驗。用戶成為台新銀LINE官方帳號的綁定客戶後，將可完成個人化查詢，如信用卡消費、紅利點數、里數、活動登入、台外幣帳務查詢、即時匯率，並取得距離最近的分行和ATM等資料，並結合智能客服Rose，打破時間和地點，隨時為客戶服務。