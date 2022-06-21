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中華郵政明起升息 公教人員房貸、青安貸款利率喊漲

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

中央銀行上周四決議升息半碼，中華郵政今（21）日宣布，自明日起調升存款利率。不過，與郵局定儲利率連動的政策貸款，包括勞工紓困貸款、就學貸款等利率均已「凍漲」，跟進調升利率的政策貸款已不多，其中公教員工「築巢優利貸」，利率由1.56%上修至1.685%，青年安心成家房貸也由1.525%上修至1.65%。

配合央行利率政策，牽動各類政策性貸款的中華郵政將自今日起調整存款利率，調升幅度為0.1至0.17個百分點；調整後，1年期一般固定利率由1.07%調升至1.225%，調升幅度為0.155個百分點；一般機動利率則由1.06%上調至1.185%，調幅為0.125個百分點。

央行升息後，存款族樂於利息收入增加，卻會增加貸款族的利息負擔。由於多項政策性貸款利率與郵儲利率連動，按理說，中華郵政調升存款利率後，會使勞工紓困貸款、就學貸款、公教人員築巢優利貸、青年安心成家房貸與營建署購屋與修繕貸款利率跟著調漲，貸款族也會感受到利息負擔變得更沉重。

不過，為避免央行升息衝擊貸款戶，行政院日前宣布，包括勞工紓困貸款、就學貸款等利率均「凍漲」，房貸部份，僅公教員工的「築巢優利貸」利率調足0.125個百分點，來到1.685%，青年安心成家貸款一段式則是3月升息1碼時補貼一半，利率漲至1.525%，6月跟進央行升息半碼後，利率將來到1.65%。

銀行主管指出，公教人員「築巢優利貸」是按郵局2年期定儲加碼0.465%，郵局2年期定儲利率本次調足0.125個百分點，由1.095%調升至1.22%，「築巢優利貸」利率也隨之上漲到1.685%。

至於青年安心成家貸款，最普遍的一段式利率是按郵局2年期定儲機動利率加碼0.555%，不過3月央行升息1碼時，財政部宣布補貼半碼，當時貸款利率由1.4%上漲至1.525%，6月郵局升息後，青安貸款利率將進一步調升至1.65%，首購族的利息負擔仍會增加。

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