王道銀董座駱怡君 獲推選為工商協進會副理事長

王道銀行（2897）董事長駱怡君於今（21）日中華民國工商協進會第26屆理監事改選中，獲推選為副理事長，成為工商協進會歷屆以來首位女性副理事長。此次工商協進會理監事改選由台新金控董事長吳東亮獲推選為新任理事長，臺隆工業董事長黃教漳、長興材料工業董事長高國倫續任副理事長，王道銀行董事長駱怡君則為新任副理事長；未來駱怡君董事長將發揮所長，協助工商協進會推動各項會務，促進台灣產業合作與發展。

駱怡君的父親是王道銀行榮譽董事長駱錦明，駱錦明之前曾擔任過工商協進會理事長，2014年駱錦明卸任時獲推舉為名譽理事長，如今駱怡君獲選為工商協進會新任副理事長，父女兩人都為工商界奉獻心力。

工商協進會為台灣最早成立的全國性工商社團，設有工商政策、金融、國際事務、財稅研究、青年事務等多個委員會，提供政策建言，為工商界與政府、國際經貿組織間的橋樑，促進台灣經濟與產業的發展，更推動國際產業合作。王道銀行董事長駱怡君自2014年起即擔任工商協進會理事，此次更獲選為副理事長，彰顯其多年來深耕金融領域所累積的產業經驗與視野，備受業界肯定；此外，王道銀行董事長駱怡君同時亦擔任工商協進會「青年事務委員會」召集人，長期協助培育優秀青年領袖以及促進國內外青年交流。

王道銀行董事長駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士及波士頓大學商業學士學位，過去曾擔任王道銀行副董事長、中華民國創業投資商業同業公會理事、港台商貿合作委員會委員等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（Young Global Leaders, YGL）以及獲得美國艾森豪獎（Eisenhower Fellowships）等殊榮，更曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council, ABAC）的代表；目前身兼美國麻省理工學院亞洲執行委員會委員、中華民國銀行商業同業公會理事及台灣女董事協會理事等職。

王道銀行董事長駱怡君表示：「承蒙許多業界先進的信任及肯定，讓我有機會為台灣的產業發展盡一份心力，未來我將盡己所能，協助工商協進會推動各項會務，為台灣產業發展與國際交流合作效力。」