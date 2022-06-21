保險業前5月獲准業務試辦4件最積極 監理沙盒慘掛零

為拚金融創新，金融業搶走捷徑進行業務試辦。金管會今（21）日公布，2022年前5月保險業申請業務試辦且獲准案件共4件，證券期貨業則有一件業務試辦申請案正在審查中，而銀行局則暫無業者申請；另在金融監理沙盒部分，申請、核准案件皆掛零。

金管會銀行局統計，今年1至5月銀行業申請業務試辦案件為0件、核准案件也是0件，而去年同期則有1件申請案件、2件核准案件。

金管會證期局則表示，今年到5月為止，有1家業者申請業務試辦案，目前仍在審核中，至於去年同期則並未有申請業務試辦案。

金管會保險局說，今年前5月保險業共有7件申請業務試辦案，其中4件獲准試辦、3件審查；觀察去年同期表現，則有3件申請業務試辦，其中1件獲准試辦案、1件審查案及1件撤回案。

保險業目前4件獲准試辦的案件類型，林志憲表示，3件為遠距投保案件，包括一家壽險公司、一家與保經代通路合作及一家申請全通路投保與生物辨識結合案，另有1件則是產險聯盟區塊鏈，應用於強制險理賠。

其中產險聯盟區塊鏈由產險公會攜手14家產險業者，並於5月1日起試辦，試辦期間為6個月，首波應用鎖定汽機車強制險與任意險，有助產險業者資訊共享，一站式鏈上完成案件審核、給付及追償，可望大幅降低理賠作業時間。

另在金融監理沙盒，金管會創新中心執行秘書胡則華指出，今年前5月申請、核准案件皆為0件，不過今年推出主題式監理沙盒及業務試辦，創新中心已收到24件輔導案件，其中2件是規劃進沙盒，但目前仍在輔導中，不見得將來會提案，其餘22件為業務試辦案。

在22件業務試辦案中，已有11件輔導完成，正請各業務局接續辦理業者想要申請試辦案件的狀況。胡則華說，目前11件試辦皆是金融機構，經輔導後部分涉及客戶資訊分享仍需調整，依去年底發布的金融機構間資料共享指引，如要進行客戶資料分享，即要將內控建置好，且要提報董事會，因此時程上較有延後。