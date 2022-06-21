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郵局明起調升存款利率 1年期固定利率漲至1.225%
中央銀行上周四宣布升息半碼，牽動各類政策性貸款的中華郵政今（21）日宣布，自6月22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.17個百分點。調整後，1年期一般固定利率由1.07%調升至1.225%，調升幅度為0.155個百分點；一般機動利率則由1.06%上調至1.185%，調幅為0.125個百分點。
中華郵政指出，各期別郵政定期儲金利率調整如下：
(一) 一月期定期儲金年利率
一般：固定0.715%、機動0.715%。
500萬元(含)以上：固定0.210%、機動0.210%。
(二) 三月期定期儲金年利率
一般：固定0.785%、機動0.785%。
500萬元(含)以上：固定0.225%、機動0.225%。
(三) 六月期定期儲金年利率
一般：固定0.910%、機動0.905%。
500萬元(含)以上：固定0.240%、機動0.235%。
(四) 九月期定期儲金年利率
一般：固定0.935%、機動0.910%。
500萬元(含)以上：固定0.250%、機動0.245%。
(五) 一年期定期儲金年利率
一般：固定1.225%、機動1.185%。
500萬元(含)以上：固定0.335%、機動0.330%。
(六) 二年期定期儲金年利率
一般：固定1.260%、機動1.220%。
500萬元(含)以上：固定0.340%、機動0.340%。
(七) 三年期定期儲金年利率
一般：固定1.270%、機動1.220%。
500萬元(含)以上：固定0.350%、機動0.350%。
二、郵政存簿儲金年利率0.325%。
三、媒體轉帳薪資存款年利率0.395%。
四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.205%。
五、公教存款年利率1.220%。
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