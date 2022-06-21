ATM單據聰明收納術！台新銀LINE官方帳號推2大功能

台新銀行致力成為數位生活的智慧好夥伴，持續推出創意新功能，便利民眾金融大小事，今(21)日宣佈於LINE官方帳號，新增數位ATM交易明細及數位優惠券皮夾功能，輕鬆將各式明細、優惠券整合一處，便利查詢、記帳及優惠券的彙整及使用，聰明釋放錢包空間之餘，也省去大量紙本單據列印，實踐綠色生活。

台新銀行數位金融處資深副總黃天麟表示，部分民眾在使用ATM時可能常有以下困擾，提款轉帳時交易明細一大堆，手忙腳亂不知道往哪塞，等到要記帳時，卻又發現找不到，或在思考要列印那些優惠券時，選擇障礙發作，後面還有人等著領錢，導致選擇的壓力大。

為解決日常金融痛點，台新銀行LINE官方帳號近日推出全新服務，結合ATM操作流程，民眾只需透過簡單設定就能立即使用數位ATM交易明細及數位優惠券皮夾服務。

台新銀行表示，LINE官方帳號從2018年至今累計有超過530萬使用者，綁定個人化服務的客戶年成長率近50%，藉由不定期推出便利與創新的數位金融服務，為客戶打造直覺、簡單的使用體驗。

黃天麟指出，除台新銀行客戶外，其它銀行客戶也能一起使用這兩項全新功能，解決皮夾中紙張太多的煩惱，將每天使用的LINE升級成為ATM記帳小幫手及優惠券皮夾。

台新銀行將透過LINE官方帳號，幫大家把ATM存提款明細、交易明細及領到的優惠券，全都記錄在LINE裡。今年適逢台新三十周年，數位ATM交易明細及數位優惠券皮夾服務，讓客戶不再需要列印收據和紙本優惠券，除簡化交易流程，節省時間外，更重要的是具體體現了ESG理念，共同成就全民｢綠色生活｣目標。

為回饋廣大用戶支持並歡慶推出新功能，今年6月30日前於台新銀行LINE官方帳號首次使用其他銀行臺幣帳戶金融卡綁定個人化服務，並開啟「台新ATM交易通知」，就送LINE POINTS 5點。

台新銀行客戶首次完成台新專屬綁定並開啟「台新信用卡刷卡通知」或「台新臺幣帳戶通知」，也可獲得LINE POINTS 5點，完成兩項任務最高可獲得10點。