理賠海嘯要來了！12家產險防疫險今年來理賠逾112億元

防疫保單理賠持續擴大，金管會今（21）日公布最新統計，今年到6月20日為止，防疫保單承保件數376.8萬件，保費收入35.61億元，理賠件數則大增至31.4萬件，理賠金額突破百億元、來到112億元，近一周大增逾28億元，平均每日賠逾4億元。

金管會公布防疫險最新銷售概況，今年截至6月20日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達376.8萬件，保費收入達35.61億元，理賠件數增至31.4萬件，理賠金額也突破百億元、來到112億元。

相比先前截至6月13日的統計，防疫保單理賠件數從23.6萬件增至31.4萬件，理賠金額亦從83.49億元跳高至112億元；短短一周理賠件數大增近8萬件、理賠金額大幅成長28.51億元，相當於平均一天理賠逾4億元。

另在疫苗險部分，今年截至6月20日，承保件數192.7萬件、保費收入7.74億元，理賠件數衝破3萬件、來到3萬1,341件，理賠金額也成長至13.29億元。