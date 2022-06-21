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理賠高峰來臨 防疫險理賠飆破百億元大關

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
據金管會保險局統計，截至6月21日，防疫險理賠金額已高達112億元。本報資料照片
據金管會保險局統計，截至6月21日，防疫險理賠金額已高達112億元。本報資料照片

防疫險理賠持續飆升，金管會保險局今天公布最新防疫險理賠金額，今年以來截至6月21日，防疫險理賠金額高達112億元，飆破百億元大關，超過保費收入35.6億元的3倍之多，之前產險業者即推估6月底是理賠高峰果然成真。

保險局統計，從今年至6月21日，防疫險承保件數達376.8萬張，保費收入達35.6億元。雖國內每日確診人數的高峰已過，但理賠金額仍持續攀升，理賠件數已達31.49萬件，理賠金額更是達到112億元，遠超過保費收入的3倍多。

若跟6月13日比較，理賠件數一週就增加7.8萬件，理賠金額也大幅增加28.51億元，一周就增加3成4，近期每周都以2億元的速度在增加中。

是否達到高峰？保險局副局長林志憲表示，理賠會有遞延效果，且每位民眾申請的時間不一定，但現在看數字來說，「理賠量已經出來了」。

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