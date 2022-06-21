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宏泰人壽推美元利變還本終身壽險 滿足多重需求

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
宏泰人壽大樓外觀。宏泰人壽/提供
宏泰人壽大樓外觀。宏泰人壽/提供

保戶王先生今年40歲，身為人生勝利組的他，為工作投注了大量的時間與精力，打拼十數年累積了相當的資產；王先生凡事為家人著想，面對資產配置規畫採取正向開放的態度，期望以安全穩健的方式，為人生做長遠規畫。

經過壽險顧問的評估，建議其投保美元計價的利率變動型還本終身保險，除了壽險保障之外，由於這類型保單保障能夠持續增值，資產傳承讓家人經濟生活無虞，保單還本的功能還能夠讓資金運用更靈活，一張保單就能滿足多元需求。

宏泰人壽表示，透過多年的市場觀察，現代人買保險除了想要獲得保險保障之外，也希望保單功能愈強大愈好，最好能夠兼顧增值、儲蓄、還本等功能，因此各類型的保單應運而生。

但每一個人需求不同，風險承擔能力也有所不同，選擇適合自己的保單實是一門重要的功課，不能絲毫馬虎。建議王先生投保的利變型還本壽險保單來看，相較於投資型保單相對安全穩健，不僅能夠獲得保險保障，而保險保障還能持續增值。

利變型還本壽險，當保單符合宣告利率高於預定利率的條件時，即可享有增值回饋分享金，其給付方式可以自主選擇，例如選擇現金給付作為子女教育基金、支應退休生活所需等等，或是累積於身故後遺愛家人，達到資產傳承的目的。

為了讓保戶有更多的選擇，宏泰人壽5月底推出的鑫利年年美元利率變動型還本終身保險(URA)，保單以美元計價，繳費年期分為６年及８年。

如以40歲的男性投保8年期試算，基本保險金額19萬0,208.16美元，計入轉帳扣繳及高保費的保費折減後，實繳年繳保費為2萬美元。

假設宣告利率3.25%不變，自第二保單年度起即可每年領取生存保險金；自保單第七年度起，增值回饋分享金給付方式選擇現金給付，46歲起每年就能領取生存保險金與增值回饋分享金，合計約3701.87美元，而後逐年增加。

假設案例中這位被保險人於80歲身故，身故保險金可以一次給付，保障約20萬美金，另外也可以選擇20年分期定期給付，免去信託繁瑣的流程。

宏泰人壽表示，隨著利率變動型還本終身壽險新商品的推出，宏泰人壽也將持續宣導公平待客十大原則，強化新契約招攬教育訓練，要求業務同仁務必在公平誠信的原則下進行新契約招攬，從保戶的角度出發，依據保戶資產狀況、風險承擔能力等條件，審慎評估商品適合度，以最專業保險建議與服務，確保保戶能購買到最切合其需求的保單。

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