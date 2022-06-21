落實普惠金融 台新金融服務站進駐台東超商
台新銀行響應金管會普惠金融政策，為服務更多城鄉民眾，台新銀行攜手全家便利商店於台東大同店推出首間「台新金融服務站」，將金融服務延伸。除了原本設置的ATM外，更特別增設「多功能視訊櫃檯（VTM）」，未來台東地區的民眾，可直接在便利商店完成臺幣活期存款帳戶開戶，民眾則不需再跑分行。
台新銀行總經理尚瑞強指出，疫情改變大眾的生活，也讓「遠距視訊」成為民眾生活的新常態。台新銀行視訊櫃檯透過虛擬行員「ROSE玫瑰小姐」與「SUNNY太陽先生」，提供親切的引導及服務，讓數位金融服務增添了人的溫度。台新金融服務站視訊櫃檯初期於平日上午9時至下午5時提供民眾開戶服務，開戶過程中民眾如有任何金融相關問題，也可透過視訊櫃檯直接諮詢。
隨著「台新金融服務站」的推出，「全家」台東大同店ATM也同步升級服務，除了原有的新臺幣存款、提款、轉帳、繳費等24小時不打烊的便利金融服務外，另外將同時增設外幣現鈔存提服務，同時支援新臺幣、美金及日元的現鈔提領及存款服務。
此外，台東亦是臺灣的觀光大縣，為了優化外藉遊客ATM的使用體驗，台新銀行ATM 同時支援中、英、日、韓、泰、越南、印尼等多國語言操作介面，讓所有國際旅人享有最無礙的金融服務。
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