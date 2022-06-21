星展攜遠東新世紀推10億「藍色貸款」 全台首創護海洋

星展銀行今（21）日宣布，台北分行與遠東新世紀共同簽署3年期新台幣10億元之「藍色貸款」（Blue Loan），創全台金融機構及企業首創、專門支應現有或新增之藍色項目及專案，同時也是星展集團首件藍色貸款，將攜手遠東新世紀持續發展水資源及海洋永續，推動創新永續金融領域邁向新的里程碑。

星展指出，星展銀在台灣的永續融資金額已經達770億元，高於星展台灣承諾的350億元，支持再生能源項目融資的總發電量已經超過2.3GW。

此次創新推出的藍色貸款，將支持遠東新世紀發展藍色項目所需的營運資金，擴大融資管道以發展更多元化的藍色行動。

「藍色貸款」之貸款資金需「專款專用」，投入特定的水資源永續、海洋資源永續、純淨水資源供應、友善海洋產品或海洋生態保育等藍色項目或專案，同時定期檢視資金用途及專案成果。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有認為，在台灣要做這個藍色貸款是有必要的，希望引起迴響，協助更多台灣企業。

羅綸有指出，遠東新世紀深耕循環經濟超過30 年，目前已經發行三檔公司債，包括綠色公司債、可持續發展公司債，希望台灣企業可以達到海陸空綠色金融，因此與遠東新世紀西手，推出「藍色貸款」，且是星展集團第一次推出，新加坡也未推出過。

遠東新世紀以獨特的海洋廢棄物回收生產技術，維護海洋生態。自2016年起與品牌客戶adidas及NGO組織 Parley for the Oceans合作，開發海洋回收紗專案，截至2021年底已成功回收超過11,000公噸海洋廢棄塑料轉化成近6,000萬雙高級運動鞋，符合由歐盟執委會、世界自然基金會及世界資源研究所等國際機構共同頒佈之「永續藍色經濟金融原則」及世界銀行集團國際金融公司所發布之「藍色金融指引」專案遴選標準。

台灣為環島，海洋不僅擁有豐富的自然資源，也有調節全球氣候的重要功能，因此對地球生物及環境的永續扮演重要角色。而台灣獨特地理環境四面環海，且因地形因素，使得水資源格外珍貴。星展作為遠東新世紀長期合作夥伴，這次共同開創出全新的融資模式，讓資金得以直接投入遠東新世紀與海洋及水資源有關已發揮成效及未來創新的專案中，期盼能增強永續發展的動能，並發揮拋磚引玉的效果，鼓勵更多企業共同投入，為水資源永續及海洋環境盡一份力。

遠東新世紀股份有限公司財務長王健誠表示，遠東新世紀長期擁有永續及創新DNA，在永續金融領域一直領先市場，是目前台灣唯一發行包含綠色、可持續發展及社會責任三項永續發展公司債的生產企業，這次與星展簽署全台首件藍色貸款，將能為遠東新世紀在海洋友善與水資源相關領域投注更多資源，朝向清潔永續的營運方式，也在永續金融領域向前邁進一步，創造永續價值，加速達成聯合國永續發展目標。