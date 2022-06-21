股市震盪、房市資金行情衰退 57%受訪者購屋信心下降

國際股市震盪，台股從1月最高點18600點，到6月已經下跌達3000點，購屋人資金面、信心面都大受影響，信義房屋調查，有25%的受訪者因為自備款虧損，暫時觀望，也有32%的受訪者擔憂未來景氣衰退也暫時觀望，僅有約三分之一的受訪者認為不受影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年股市大漲3000點，帶動投資人的資產價值走升，有些投資人獲利了結後將部分資金投入房市，不過今年面對全球嚴峻的通膨情勢，國際股市大幅震盪甚至出現波段大跌，不只股市跌跌不休，連虛擬貨幣等價格也都呈現大幅崩跌，股市、幣圈修正牽扯到的層面廣泛，許多投資人恐怕今年績效都是虧損，而去年因為股市大漲帶來的資金買盤，今年恐怕會出現落空。

信義房屋統計從6月17到21日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收591份樣本資料，調查結果顯示，有25%的受訪者在這波股災，因自備款虧損，暫時觀望，另外還有32%的受訪者，擔心股市下跌是反應未來的景氣衰退，選擇暫時觀望，兩個加總就有57%的受訪者可能選擇觀望，顯示這波股市下挫的影響程度較深且層面廣。