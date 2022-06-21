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證交所董事長 傳林修銘接任

經濟日報／ 證交所董事長 傳林修銘接任

臺灣證券交易所公益董事名單陸續出爐，傳出集保結算所董事長林修銘將以臺灣銀行法人代表出任董事，換言之，證交所董事長將內定由林修銘出任，這也是證交所史上最年輕董座。證交所將於6月30日或7月1日舉行董事會通過。

林修銘今年57歲，主要歷任滙豐投信副總經理、集保結算所副總經理與總經理，目前也擔任由集保轉投資的基富通證券董事長。也因為他將升任證交所董座，將在本周五與下周一舉行股東會的集保結算所與基富通，也將同步改選與改派董座。

因應金融業數位時代來臨，林修銘近年來致力於將集保結算所從證券業後檯轉型，配合主管機關的「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」等重大政策，發展數位創新及金融科技核心能力，包括視訊輔助股東會平台、集保e手掌握、ESG資訊平台、債票券交易單據區塊鏈、退休準備平台等等，也讓集保獲利頻創新高，去年自結營收100.33億元，稅後淨利60.96億元，每股稅後純益（EPS）達14.03元，是F4（證交所、期交所、櫃買中心、集保）中最高。

由林修銘推動運作的基富通，則以「好好退休準備平台」打響知名度，坐穩國內最大線上基金交易平台，並在去年正式由轉虧為盈，EPS2.24元。

證交所 集保結算所 股東會

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