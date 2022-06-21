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富邦與日盛期貨聯手出擊 直播講座獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球面臨高通膨壓力，各國央行紛紛採取升息措施，抑制持續高漲的通貨膨脹，面對通膨所帶來的衝擊，讓不少投資人尋求其他投資管道，台灣期貨交易所掛牌之股票期貨商品自2010年上市以來，在交易成本低、交易具槓桿倍數、無融券回補問題及多空交易靈活的優勢下，交易量逐年攀升，並在2021年創下交易量翻倍成長紀錄，顯見股票期貨越來越獲得投資人青睞。

為使投資人更加認識股票期貨，並配合除權息旺季的來臨，6月14日富邦期貨與日盛期貨邀請重量級來賓，期貨天王張松允、自由人李堯勳及日盛期貨雙證分析師羅紹玫，舉辦2022名師高手面對面線上直播講座，講座推出獲得熱烈迴響，共計有超過2,000位投資人報名參加，兩位來賓於講座中大方分享股票期貨交易經驗，使投資人更了解如何利用股票期貨優勢，參與除權息行情，另藉由雙證分析師對於股票期貨交易邏輯的說明，提供投資人股票期貨的交易實務，並於講座中舉辦二位0.2錢發財金豆錢母及10位期貨顧問商品折價券1,000元的幸運兒抽獎活動。

除此之外，富邦期貨及日盛期貨於6月至8月除權息旺季期間，舉辦「股期季 金豆夏」活動，期間新開戶或靜止戶交易股票期貨滿5口即可獲得200元發財金，交易滿五口可獲得一次0.5錢發財金豆錢母抽獎機會一次；單月交易達9,999口，直接送1錢發財金豆錢母，並提供股票期貨完整介紹解析及美食好康優惠，詳情請參閱富邦期貨及日盛期貨官網。

台灣期貨交易所 股票

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