六百萬金融股股東看過來 股息放大術讓你賺翻倍

上市櫃公司股東會陸續召開，宣布通過股息配發。據證交所統計，近年上市公司發放的現金股息每年皆超過一兆元，由於多數企業去年營收創新高，讓今年的股息也備受期待。理財專家建議，存股族若能善用「股息放大術」，長期下來將可大幅提升收益。根據回測試算，金融股股東領到股息再投入成長科技ETF，可讓獲利翻倍。

集保公司統計，15家金控今年股東人數新增50.5萬人，總股東人數突破618萬人，創史上新高，存股風潮盛行。存金融股雖然相對穩健，卻少了獲得更高報酬的機會。「股息放大術」正是為了存股族而設計，是一種活化資金效益的資產配置概念，在核心部位之外，把領到的現金股息，投入長期趨勢明確、具成長爆發力、股性活潑的科技股ETF，作為衛星部位。尤其在股市修正階段，股價位於低檔，更是趁便宜多累積股數的好時機。

透過「股息放大術」，每次股息轉投資，將隨著時間形成利滾利的正向循環。投資人能享有三重收穫：存股資本利得、現金股息及轉投資報酬。而且，也不用改變核心布局，僅需將獲得的現金股息活化，符合投資人原本的投資習慣，執行上也較無壓力。

衛星部位的選擇，可從「互補+增益」兩大目標篩選，市場可選擇美股來跟台股互補，高成長科技股則有股性互補及追求超額收益的優點。在台股掛牌的美國科技股ETF，是成本低且友善又方便的選擇，最具代表的，莫過於追蹤尖牙股指數的統一FANG+ ETF（00757），同時盤中零股交易的流動性亦佳，方便多次小額投資。

這檔尖牙股ETF的成分股，都是精心挑選的科技龍頭，在全球享有頂尖領導地位，包括蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、特斯拉等，幾乎涵蓋所有高成長潛力領域，包括雲端、電動車、元宇宙及數位轉型等，既適度分散行業風險、又提高持股聚焦力。

以實例回測，用存股族最愛的兆豐金，搭配統一FANG+ ETF（00757）執行「股息放大術」。從FANG+指數有統計資料起始日買進一張兆豐金，往後每次領到股息都投入FANG+台幣指數。七年多來，領到的兆豐金現金股息累計約10,800元，轉投資的額外報酬為13,780元，總計高達24,580元。相較於單純持有現金，股息膨脹了127%。

可能有部分存股族會擔憂美國科技股波動大，實際上，在「股息放大術」中只是衛星部位，對整體投資組合波動度影響有限，執行五年或十年下來，卻有機會賺取更多收益。