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國銀外幣存款將衝破13兆元 5家「兆元」銀行出列

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
金管會。本報系資料照
金管會。本報系資料照

為搶賺美元升息財，各大銀行提前布局外幣存款，祭出美元高利專案，吸引投資人、企業戶目光，大舉推升國銀外幣存款餘額。據金管會統計，4月全體國銀外幣存款餘額12兆7,460億元，年增率19.12%，創2015年10月來、近六年半新高，預估最快今年上半年將衝破13兆元大關。

行庫主管坦言，銀行吸收外幣存款有兩大目的，一是做財富管理的「獲客」來源，二是做外幣資金運用，包括放款、投資、拆借，或跟壽險業承作swap，賺取豐厚收益，一旦外幣收益高於存款，銀行當然樂於用低利吸收美元來運用。

法人以歷史經驗估算，台灣銀行股的利差，與台美利率呈現正相關，相關係數達0.77，預期台美升息循環，將讓整體國銀利差水準明顯擴大，並以外幣放款占比愈高，受惠程度也愈大。

換言之，要先做外幣資金運用之前，得先吸收存款「做基底」，各銀行也預期美國將持續升息下，「先搶錢」布局，誰可挾著較低的資金成本，誰就能掌握更大升息潮下的潛在收益率。

據金管會統計，3月美升息兩碼後，4月國銀外幣存款餘額攀升到12兆7459.6億元，單月大增4272億元或3.47%、年增率19.12%，月增或年增均創六年半來新高，前十大外幣存款行，有9家年增率都是2成起跳，顯示4月國銀大搶錢的盛況。

4月兆豐銀外幣存款餘額1兆3301億元穩居「外存王」，中信銀1兆330.5億元奪后，玉山銀9979.17億元居第三，北富銀4月外幣存款餘額9699.4億元居老四，一銀9467億元居老五，升息循環下，市場預期今年將會有五家「兆元」銀行出列。

若以年增率來看，4月前十大外存行中，北富銀和彰銀外幣存款年增率都超過3成，成長最大，兆豐銀、一銀、台銀、國泰世華銀、華南銀及永豐銀等6家年增率則超過2成，玉山銀年增19.5%，中信銀年增9.2%。

若拉長時間看，第一銀、華南銀、彰銀、北富銀及玉山銀等都是在去年下半年開始，外幣存款餘額開始呈現兩位數成長。

行庫主管坦言，去年預期今年會啟動升息循環下，就開始就陸續對一般投資人、企業戶吸收長天期固定利率存款，鎖定較低的資金成本，藉此積極佈局海外放款，又以歐美、新南向市場為主。

除了放款外，各銀行也開始佈局債券票、或是操作swap（換匯交易），趁台美利差擴大，開始賺取機會財。

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