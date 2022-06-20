和潤企業150億聯貸 中信銀主辦、超額認購逾2.11倍

中信銀行獨家統籌主辦和潤企業三年期150億元永續績效連結聯合授信案今（20）日簽約。本案為和潤企業近十年來第一件新台幣聯合授信案，且首度以永續績效連結作為授信條件，亦達成近五年台灣租賃業營運週轉金最高聯貸金額的里程碑，具指標性意義，顯示中信銀行及參與本案的金融機構對和潤企業績效及推動永續營運理念的肯定。

面臨全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成經濟高度不確定性及汽車供應鏈缺料等嚴峻挑戰，和潤企業憑藉多元融資業務平台與經營團隊的努力，持續保持市場領先地位。另一方面，中信銀行肯定和潤企業近年積極推動綠能車分期付款購車方案，可望增加市場佔有率，也看好和潤企業優異的風險控管能力、穩健發展及強大實力，長期提供全方位金融服務。

本聯合授信案由中信銀行統籌主辦，同時擔任管理銀行及永續連結貸款協調行，原擬籌組金額為100億元，和潤企業董事長劉源森特別感謝核心夥伴銀行的支持及各金融同業踴躍參與，克服疫情限制，在極短時間內完成募集。和潤企業將持續大力參與綠色金融及綠色產業，透過子公司「分社化」，在綠色發電、儲能及充電等三大區塊上，建構一個次集團的事業板塊。

中信銀行總經理陳佳文則肯定和潤企業看到ESG的趨勢，除一般汽車融資，也提高綠色車輛融資比重，近期更與Gogoro合作，提升電動機車融資比重，以和潤企業的實力、執行力，在充電樁、綠能發電等相關業務發展，將貢獻很大的獲利，也是各銀行同業願意全力支持本案的主因。

本案最終參與本聯合授信銀行團成員包含合庫銀行、第一銀行、華南銀行、土地銀行、台灣銀行、兆豐銀行、彰化銀行、全國農業金庫、凱基銀行、元大銀行、香港商東亞銀行、永豐銀行、上海銀行、國泰世華銀行、台新銀行、新光銀行以及韓商韓亞銀行，總計高達18家本國及外商銀行共同參與，圓滿超額募集逾2.11倍，最終以150億元完成簽約，授信期間3年，可提供和潤企業穩定的營運資金。

本聯合授信案以反饋利率的方式，鼓勵和潤企業逐年增加綠能車輛的核貸金額及持續入選台灣證券交易所公司所屬「台灣公司治理100指數」與外部企業永續獎項，在貸款期間將持續檢視永續經營目標達成狀況，參與銀行團可攜手和潤企業建立長期永續經營方針，以實際行動共同為推動台灣綠能車輛普及率及永續發展盡心力。