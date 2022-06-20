全球每3秒增1人失智 南山長照新品再破框擁四特色

世界衛生組織（WHO）「2017-2025全球失智症行動計畫」指出，全球每年約有 990 萬人罹患失智症，換算每三秒新增一人，南山人壽建議國人即早正視失智問題，並且在評估高齡的風險保障時納入失智疾病相關的準備，並建立「預防」、「診斷」、「治療」及「照護」各階段的防護，平時即培養良好生活習慣以預防罹患失智；若一旦罹病能即早治療以延緩病況；至於不幸進入到長照狀態，也不乏充裕的經濟後盾支應長期照顧的負擔。

台灣高齡化的趨勢日益顯著，從內政部2021年發布「2020年簡易生命表」的資料顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆寫下歷年新高紀錄；如果將其與全球壽命相較，台灣男、女性則分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。此外，受到少子化的影響，民眾的長照風險意識因而提高，其中失智症更是導致老年人失能及生活無法自理的主要原因，對病患、家屬及社會均造成嚴重的衝擊。

南山人壽近日推出「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」，為業界首張提升預防意識，因應輕度、中重度失智病程需求，強化失智保障的長照險商品，提供認知功能障礙及生理功能障礙雙重保障，具有四大特色。

第一，融入自我健康管理概念，體況達標即享增額保障，獎勵最實在。失智症非高齡長者特有的疾病，因失智症除了年齡這項危險因子外，高血壓、糖尿病、心血管疾病或抽菸、喝酒等都會加速大腦功能退化，提高罹病的機會。

為鼓勵保戶即早培養如不吸菸、不過量飲酒、不偏食、預防憂鬱、多運動、多動腦、控制三高等良好的生活習慣，預防罹患失智症，「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」加入健檢獎勵機制，體況達標者，於第三保單年度起，「輕度失智保險金」及「長期照顧一次保險金」可享健康促進增額保障，提升預防意識。

第二為延伸保障輕度失智，範圍更全面。失智症若能早期發現，提早治療，可延緩疾病惡化，減少家庭及社會的照顧負擔，南山人壽為提供更齊全的失智保障範圍，此次擴大將輕度失智症納入保障範圍（臨床失智量表CDR評估等於1分），若符合條款約定的「認知功能障礙初期」，提供單筆的輕度失智保險金，可讓保戶便於即早治療，延緩病況。

第三，中重度失智保障提高1.2倍給付，照顧更安心。南山人壽發現，失智照顧的人力和費用均較一般長期照護的人力和費用為高，若是入住養護中心的費用，失智約為一般長照的1.2倍。換句話說，一旦進入中重度失智的階段，照護的負擔將更為沉重，因此倘符合條款約定的「認知功能障礙」，「南山人壽輕憶陪伴長期照顧健康保險（HDLTC）」則將提高長期照顧一次及分期保險金為1.2倍，以貼近保戶失智之花費，協助減輕經濟壓力、獲得更妥善的照顧。

第四，最高15次長照分期保險金，長久陪伴。由於失智症是一種進行性退化的疾病，失智症患者及照護者，在不同病程階段，會面臨到不同的生活變化，而有不同的準備和需求。若不幸進入失智狀態，本商品除提供1.2倍保額的長期照顧一次保險金外，另提供最高15次的長期照顧分期保險金，每年領取1.2倍保額。

以50歲男性投保為例，保額新台幣24萬元，繳費20年，年繳保費3萬0,024元，總繳保費約60萬元。若75歲時診斷確定為輕度失智，則可獲得單筆給付的輕度失智保險金2.4萬元；若之後於82歲診斷確定為中重度失智，則可獲得長照保險金一次性給付28.8萬元及分期保險金最高432萬元，最高共可領約463.2萬元的保險金。

南山人壽自2014年開始，長期關注高齡及失智議題，透過「提升大眾的失智識能率」、「運用南山遍布全台的人力和據點建構長照安全網」、「產業串聯保險賦能」等行動面向，力行失智友善行動，並榮獲2022年遠見CSR暨ESG企業社會責任獎─樂齡友善組楷模獎的肯定。

南山人壽長期發展多元照護保險商品，長照險已連續7年市占第一，2020年已推出首張失智保單「南山人壽憶起幸福終身保險（DMAL）」提供中重度失智保障。除了推出長照險及失智險商品之外，同時持續推動「健康守護圈」攜手跨業健康照護夥伴提供長照相關服務，串接「生活照護」、「復能復健」、「飲食營養」、「對抗失智」、「心理支持」、「遠距健管」等服務，共同建置完善的失能照護服務，總計已有超過29萬個家庭受惠；累計提供保險金約新台幣6.4億元，具體減輕許多長照家庭的經濟負擔，並降低社會長照成本。

更重要的是，透過資源的整合真正發揮讓保戶、民眾在不同體況、長照需求都可以找到對應的資源。南山人壽未來仍將持續發揮保險核心價值，提供切合民眾需求的商品及服務。