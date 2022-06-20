退休金不足？以房養老年增13.4% 每件核576萬元

主計總處發布國情統計，110年銀行新辦以房養老核貸件數784件，年增2.9%，今年第一季則已核貸220件，年增13.4%，區域以「北北基」居首。

主計總處表示，根據金融監督管理委員會銀行局統計，110年銀行新辦商業型不動產逆向抵押貸款（商業型以房養老）核貸件數784件，較109年增22件或增2.9%；按新辦案件之核貸額度觀察，110年45.6億元，較109年減1.8億元或減3.7%，平均每件核貸額度582萬元)年減6.4%；105至110年平均每件核貸額度介於514萬元至622萬元之間，111年第1季新辦220件，較上年同期增26件或增13.4%，自開辦(104年底)至111年3月底共計核貸5846件，平均每件核貸576萬元。

按區域別觀察，110年新辦商業型以房養老核貸件數以「北北基」區域占50.6%（或397件）最多，其次為「中彰投」占15.8%（或124件），與109年相較，僅「北北基」及「宜花東」減少，分別減30件及減2件，其餘區域則增加，其中「高屏」及「中彰投」分別增19件及18件；平均每件核貸額度按區域別觀察，110年以「北北基」802萬元最高，「外島」127萬元最低，與109年相較，除「雲嘉南」增84萬元及「高屏」持平外，其餘區域均減少，其中又以「宜花東」平均每件減 148 萬元最多。累計至 111 年 3 月底止核貸件數及平均每件核貸額度均以「北北基」居首，且與其他區域差距明顯。

按申貸人之性別觀察，110年新辦商業型以房養老申貸者以女性462件（占58.9%）較多，較男性高140件，性別差距達17.8個百分點，近3年（108年至110年）性別差距介於13.4至17.8個百分點之間，111年第1季擴大為26.4個百分點。