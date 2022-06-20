花蓮地震規模6.0全台有感 住宅地震險投保率低於四成

花蓮縣光復鄉今（20）日上午發生規模6.0地震，不少民眾一早就感到地牛翻身的狀況，據財團法人住宅地震保險基金統計，截至今年5月底止，國內住宅地震基本保險的投保率約37.28%，顯示仍有許多屋主尚未投保，建議應即早投保，以獲得基本保障。

今日上午9時5分花蓮縣光復鄉附近發生芮氏規模6.0地地震，最大震度5弱。住宅地震保險基金呼籲，民眾不可輕忽地震所可能帶來的災損，已投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡您的產物保險公司，保險公司將派員前往處理。

台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，為使民眾迅速獲得基本的地震險保障，住宅地震保險基金呼籲，民眾可投保住宅地震基本保險，以減輕地震災情造成的財物損失。

住宅地震保險基金表示，截至今年5月底止，國內住宅地震基本保險以全國戶數900萬戶計，投保率約37.28%，顯示民眾對於自身住宅財產已頗具風險意識，但仍有許多屋主尚未投保，建議應即早投保，以獲得基本保障。

住宅地震保險基金提醒，住宅地震基本保險保障範圍，主要包括因地震震動、地震引起的火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水等危險事故，造成已投保住宅地震基本保險的房屋倒塌或不堪居住的「全損」損失時，即可取得保險金額理賠及臨時住宿費用。

目前保險金額最高為150萬元，臨時住宿費用為20萬元，保險期間為一年期，每年保費1,350元，相當於每日只需3.7元，即可獲得基本的地震險保障。