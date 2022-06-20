和潤拚綠色發展簽永續聯貸150億 超額認購踴躍高達211%

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）於今(20)日宣布與18家國內銀行團簽訂3年期150億元永續連結聯貸案，2年來和潤企業響應永續連結貸款已達240億元。

和潤企業董事長劉源森於簽約儀式中表示，自去年底啟動和潤 3.0 事業發展計畫，業務規模逐步擴充，營運所需資金也隨之增加，本次聯貸案將大大挹注多項計畫落地，例如綠色實業投資方面，截至目前太陽能光電案場投資已達47場，金額超過10億元，並且未來將發展充電樁、儲能相關系統設備。

和潤企業已多年未參與國內聯貸案市場籌資，本檔聯貸案為近幾年來租賃分期業單一公司最大金額籌資案，委由中國信託銀行統籌主辦，由於和潤企業強健的財務體質及永續經營作為受肯定，國內銀行參貸踴躍，陸續獲得合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行等共18家金融機構支持，參貸總金額達211億元，超額認購率高達211%，全案最終以150億元結案。

本檔聯貸案將用以支持和潤企業綠色發展，並與數個具指標性的永續關鍵績效指標結合，包括低碳交通工具承作實績、入選ESG指數成分股、永續報告書、綠能發展等，透過綠色金融，進一步提升和潤企業於綠色永續績效，往淨零排放的目標邁步。

此外，租賃分期業務也會積極接軌國際永續發展趨勢(SDGs)，與ESG結合，透過本身專業發展更多永續分期商品，協助企業客戶降低導入綠能設備門檻，同時幫助一般大眾更輕易取得低碳汽機車的使用，以期達到與社會環境共好之願景。