油價走跌 反向原油ETF帶量走揚

美國聯準會（Fed）利率會議升息三碼抑制通膨壓力，加上美國原油庫存意外增加200萬桶，導致原油價格走跌，連帶盤面上原油相關的原型及正兩倍ETF跟著拉回，反向ETF順勢走高，提醒投資人要留意折溢價風險。

Fed主席鮑爾重申將致力於恢復物價穩定，使紐約油價17日以重挫6.8%收場，寫3月以來最大單日跌幅，並跌破每桶110美元關卡，周線也是一個多月以來首見收黑，使期元大S&P原油反1（00673R）今（20）日盤中帶量走揚，截至中午，成交量約來到6.4萬張，或將為本月最大量，盤中上漲幅度達到3.9%，站上月線，但溢價幅度來到約2.5%。

然期街口布蘭特正2（00715L）以及期元大SP石油（00642U）均跳空下挫並失守月線，其中，期街口布蘭特正2盤中跌逾10.7%，成交量來到1.8萬張、期元大S&P石油則跌幅也來到5.9%，成交逾0.2萬張。

由於元大S&P原油反1目前發行在外單位數已逼近發行上限，元大投信已自5月18日起祭出暫停初級市場申購，但在無新籌碼下，期元大S&P原油反1近月以來呈現溢價連連的情況。

元大投信指出，因目前期元大S&P原油反1呈現大幅溢價狀況，提醒投資人在進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

展望油價後市，富蘭克林證券投顧表示，受限於投資不足導致的產能限制，即便OPEC+將於未來兩個月提高增產力道，但實際上可能難以兌現大部分增產承諾，且歐盟通過對俄羅斯海運石油的禁運制裁，由於歐洲為俄羅斯油品最主要出口目的地，實施禁運將進一步限縮全球原油供給。

就需求而言，美國夏季駕駛旺季來臨，成品油價格走勢與庫存突顯需求強勁趨勢，而隨上海解封中國大陸原油需求也將自過去兩個月回升，供需緊繃情勢為支撐油價走勢的最基本面因素。