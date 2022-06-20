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國泰金調查：央行若再升息 衝擊逾半數民眾買房意願
國泰金今（20）日發布6月國民經濟信心報告，調查顯示有逾半數民眾認為央行若再升息會衝擊買房意願，買房意願指數創下近37個月新低，賣房也創下7個月以來低點，同時有42.9%民眾無意願買房。
國泰金今天發布6月國民經濟信心調查結果，其中在房屋交易調查方面，賣房意願指數從5月-8.3下滑至-12.2，為2021年11月以來新低，買房意願指數亦從5月-52.6走低至-53.5，為近37個月以來低點，近期民眾買賣房意願皆下降。
中央銀行3月召開理監事會議後，宣布將重貼現率提升0.25個百分點至1.375%，外界關注後續政策動向。國泰金亦進行時事題調查，詢問民眾對台灣央行升息1碼影響的看法，以及影響台灣經濟與股市表現重要因素的調查。
調查結果顯示，有42.9%民眾無意願買房，另有6.5%認為因房貸比重低不影響其買房意願，至於50.6%民眾則認為央行若再升息會衝擊買房意願。
另針對民眾買房的主要原因，本次調查結果指出，有28.4%的民眾由於結婚或獨立需求而想買房，21.3%民眾因現有房屋不敷使用想換房，16.4%民眾把買房當作投資理財，11.2%民眾是為子女將來準備，而21.1%民眾目前無買房意願。
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