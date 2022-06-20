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亞太電股東關心合併進度 陳鵬：9月底合併有挑戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影
亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影

亞太電信（3682）今日舉行股東會，小股東關心亞太電信與遠傳電信（4904）合併進度，亞太電信董事長陳鵬表示，國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會審議中，NCC新委員8月上任，9月底前通過合併有難度，但仍期待越快合併，雙方合併效益可望盡快浮現。

亞太電信為上市公司，亞太電信與遠傳合併，除通過NCC及公平會以外，還有金管會證期局、交易所等申請下市等。

陳鵬表示，目前NCC、公平會等主管機關已經開始審核，並遞送補件文件，後續還有公聽會等程序，加上NCC新委員8月上任，如預期在9月底合併有挑戰。

陳鵬表示，金管會證期局跟交易所重視股東權益，NCC重視產業發展跟用戶權益，公平會關注產業競爭問題，未來仍將有多元資費方案。

遠傳及亞太電信合併案原合併基準日為9月底，日前遠傳總經理井琪也曾在法說會及股東會上指出9月底前合併有難度，陳鵬表示，亞太電信與遠傳合約中也載明合併基準日雙方合意可遞延，但仍希望可以盡快合併，盡快發生雙方合併的綜效。

陳鵬強調在合併前，亞太電信仍維持正常且獨立營運，5G共頻共網部分已經持續與遠傳對接，亞太電信已經連上98%遠傳5G站點，未來持續進行，營運部分持續擴展用戶。

陳鵬表示， 受疫情干擾，去年5月幾乎大家都不出門上街，服務業影響很大，隨疫情慢慢解封，新用戶取得狀況好一點，但本質上還是面臨市場飽和問題，5G很難在短期間對於營運有貢獻，不過隨著合併訊息效益，亞太電信3、4月來自NP（攜碼移入）占比為五家電信業者最高。

亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影
亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影
亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影
亞太電信董事長陳鵬。記者黃晶琳／攝影

亞太電信 遠傳電信 股東會

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