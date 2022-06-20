亞太電股東關心合併進度 陳鵬：9月底合併有挑戰
亞太電信（3682）今日舉行股東會，小股東關心亞太電信與遠傳電信（4904）合併進度，亞太電信董事長陳鵬表示，國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會審議中，NCC新委員8月上任，9月底前通過合併有難度，但仍期待越快合併，雙方合併效益可望盡快浮現。
亞太電信為上市公司，亞太電信與遠傳合併，除通過NCC及公平會以外，還有金管會證期局、交易所等申請下市等。
陳鵬表示，目前NCC、公平會等主管機關已經開始審核，並遞送補件文件，後續還有公聽會等程序，加上NCC新委員8月上任，如預期在9月底合併有挑戰。
陳鵬表示，金管會證期局跟交易所重視股東權益，NCC重視產業發展跟用戶權益，公平會關注產業競爭問題，未來仍將有多元資費方案。
遠傳及亞太電信合併案原合併基準日為9月底，日前遠傳總經理井琪也曾在法說會及股東會上指出9月底前合併有難度，陳鵬表示，亞太電信與遠傳合約中也載明合併基準日雙方合意可遞延，但仍希望可以盡快合併，盡快發生雙方合併的綜效。
陳鵬強調在合併前，亞太電信仍維持正常且獨立營運，5G共頻共網部分已經持續與遠傳對接，亞太電信已經連上98%遠傳5G站點，未來持續進行，營運部分持續擴展用戶。
陳鵬表示， 受疫情干擾，去年5月幾乎大家都不出門上街，服務業影響很大，隨疫情慢慢解封，新用戶取得狀況好一點，但本質上還是面臨市場飽和問題，5G很難在短期間對於營運有貢獻，不過隨著合併訊息效益，亞太電信3、4月來自NP（攜碼移入）占比為五家電信業者最高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言