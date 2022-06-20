證交所新增公司員工暨親屬委託查詢證券開戶及交易資料

台灣證券交易所為銀行業、證券及期貨業、保險業及會計師事務所等員工暨其配偶及未成年子女依內部控制制度、自律規範或職業道德準則等要求，而須查詢證券開戶及交易資料，新增作業程序自今(2022)年6月20日起實施。

證交所表示，銀行業、證券及期貨業、保險業及會計師事務所的員工、員工的配偶與未成年子女因各項規定要求，需要經常性查詢證券開戶及交易資料，將可自行約定特定授權期間，並請公司內部稽核或法令遵循業務人員核驗文件正、影本是否確實，並出具切結書後，即可於授權期間內不限次數進行查詢；日後於授權期間內無需重新填寫委託書及同意書，以簡化申請作業及節省辦理時間，並降低重要資料遺失的風險。

相關申請書件及附件表單將建置於證交所官網(查詢路徑:首頁>產品與服務>查詢個人資料服務>辦理公司行號員工暨其配偶及未成年子女委託查詢證券開戶及交易資料作業程序)，自6月20日起適用，請公司行號員工自行下載使用。

除上述查詢方式外，證交所歡迎申請人多加利用投資人個人資料查詢系統(https://investor.twse.com.tw/)以網路查詢方式申請開戶、委託或成交等明細表，成年人具備自然人憑證或證券下單憑證，未成年人具備證券下單憑證，即可註冊；且自6月20日上午9時起網路查詢完全免費，不僅快速、安全、便利、確實掌握其個人跨市場及證券商整合性資訊，改善目前人工申請作業的繁瑣，同時也節省交通往返時間、費用成本及降低疫情感染的風險。此項便民措施不受時間及地域的限制，完成查詢後，資料即直接傳送至留存的電子郵件信箱。

證交所說，公司行號員工暨其親屬若無法以憑證進行網路查詢，再採上述自行驗證方式(概括授權)，由公司行號向證交所書面申請。