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國銀龍頭台銀連兩年大徵才 祭月薪57,700元獎金另計

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台銀。 聯合報系資料照片／記者魯永明攝影
台銀。 聯合報系資料照片／記者魯永明攝影

時機歹歹，民眾積極擁抱「金」飯碗，國營龍頭台灣銀行也連兩年大舉徵才、補充新血。台銀近期宣布今（2022）年將透過甄試延攬312名新進行員，去年則是錄取了306名行員，連兩年祭出逾300名的職缺，因台銀工作穩定、福利待遇佳，吸引不少民眾競相報考。

台銀指出，身為國營金融事業機構，每年都會視行員離退情形、配合目前業務需要及未來業務規畫等，辦理新進人員甄試，除進用「一般金融人員」以遞補各單位行員離退所致短缺人力外，並配合台銀經營策略方向，以業務導向延攬專業人力。本次甄試結果將於8月出爐，合計錄取312名（正取244名、備取68名）。

據悉，台銀今年新進人員甄試最高進用8職等人員，包括「國際金融-英語組」、「國際金融-日語組」、「國際金融-南非分行儲備人員」、「海外法遵人員」、「信託人員（一）」、「海外資安儲備人員」、「大陸地區程式設計人員（一）」等7類甄試類組，試用期間月薪約56,200元，試用期滿正式派用月薪約57,700元，獎金另計。

台銀表示，近年持續對外招募新進行員挹注新血，主要為遞補行員離退所致短缺人力，並配合銀行經營策略方向，強化人力規畫的彈性與效率。去年台銀辦理新進人員甄試，合計錄取新進人員306名（正取241名、備取65名），連兩年招募超過300名新進行員。

對於所需人才需具備的條件，台銀表示，身為百分之百的國營銀行，近年金融業面臨金融科技及數位化衝擊，台銀期許同仁破除保守思維，加強心理建設，勇於面對人力轉型的課題，除持續充實金融新知，強化本身專業技能外，更需培養積極開放的服務態度及企圖心，發掘自身無限潛能，勇敢面對各項職涯挑戰。

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