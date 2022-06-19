升息+疫情讓房貸新戶卻步了 「這3家」銀行戶數降很大

3月央行升息1碼、4月又逢疫情，讓房貸新戶卻步了。據金管會統計，全體國銀4月底房貸戶數達200萬5094戶，較3月僅增加743戶或0.04%，剔除2月農曆春節因素，新貸戶數是下探近8個月新低，其中又以土銀、合庫、兆豐銀3家行庫新貸戶少最多，單月少了242~737戶。

若進一步以整體房貸餘額來看，4月底國銀房貸餘額8兆9722億元，較3月也僅增加599億元或月增0.67%，除兆豐銀房貸餘額連5個月衰退外，土銀和合庫房貸餘額仍月增0.29%、及0.6%。

銀行主管說，土銀、合庫房貸新戶減少、但總餘額仍增加，可能有三大主因，一、進場買房者變少，但房價仍高、且新貸金額也遠高於攤還量，二、轉貸案件增加，舊貸戶因利率走高轉貸，想重新議價或是拿寬限期，三、提前清償，如4月台股不好，可能從股市撤資先去還房貸，或是換屋族先還首棟房子。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛則認為，房價高及換屋族進場等兩大因素，墊高了房貸總餘額，反觀，新貸戶數因為投資客縮手，加上4月疫情當道，房市價量明顯冷卻，導致5月買賣移轉棟數持平。

據金管會統計，4月國銀房貸總戶數200萬5094戶，較上月新增743戶，累計前4月新增6155戶；房貸龍頭土銀4月底房貸總戶數23萬2100戶，較上月減少737戶，前4月總戶數大減了2081戶或0.89%，是前十大房貸行中減額最大者。

房貸第四大的合庫4月房貸總戶數14萬3212戶，較上月減少242戶，前4月戶數大減663戶或0.46%；兆豐4月房貸總戶數6萬8927戶，單月減少360戶，前4月戶數大減1304億元或1.86%，兆豐銀是唯一戶數和房貸餘額同步銳減者，顯示不再承做新貸戶。

另一家民營銀行主管說，央行3月升息又逢疫情擴散，讓買氣明顯收斂，進入升息循環勢必大幅提高購屋負擔，促使投資買盤撤離市場、自用買方的購屋思慮期也將拉長，房貸新戶料將續縮手。