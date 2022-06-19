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央行敲定升息半碼 維持房市信用管制

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
央行總裁楊金龍16日表示，為了抑制通膨預期心理，宣布將持續緊縮性貨幣政策，但考量到貸款利率問題，調幅不宜過多，故僅調升半碼。（直播截圖）
央行總裁楊金龍16日表示，為了抑制通膨預期心理，宣布將持續緊縮性貨幣政策，但考量到貸款利率問題，調幅不宜過多，故僅調升半碼。（直播截圖）

對抗通膨、美國升息央行16日決定小升息半碼！央行總裁楊金龍表示，為了抑制通膨預期心理，宣布將持續緊縮性貨幣政策，但考量到貸款利率問題，調幅不宜過多，故僅調升半碼（0.125%）。而本次也調升存款準備率0.25%，降低貨幣流動性，有助物價穩定。

升息半碼穩定物價

因應國際通膨問題，美國聯準會Fed宣布調高利率3碼，基準利率升超過1.5%，調升幅度為1994年來最大。而我國中央銀行央行16日宣布，全體理事一致同意調升政策利率半碼及新台幣存款準備率0.25%。

央行表示，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能。此外，國際經濟前景面臨下降風險，影響國內經濟成長力道。

預計經濟成長降低

楊金龍表示，調升央行政策利率，搭配調升存款準備率，明確宣示央行將續採緊縮性貨幣政策立場，有助抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體金融穩健發展。

央行表示，展望下半年，全球景氣擴張力道減緩，本行預測本年經濟成長率為3.75%，低於3月預測值之4.05%。但新興科技應用及數位轉型商機延續，可望支撐台灣出口動能，加以民間投資持續成長，政府支出增加，加上如果國內疫情趨緩，民間消費也有望逐漸回升。

升息重創貸款族

央行升息半碼，房貸利率將進一步站上1.7%，創下6年以來的新高，造成房貸族重壓，如貸款1,000萬元的20年期房貸，升息半碼之後，每月須多繳580元；若是貸款1,000萬元的30年期房貸，每月負擔則增加608元。

此外，楊金龍表示，「維持現有選擇性信用管制措施」，主要考量房市交易受疫情影響而趨緩，且央行2020年12月已來已四度調整選擇性信用管制措施，相關購屋貸款成長都有減緩的現象。他說，會適時檢整相關措施內容，以促進金融穩定。

過去，楊金龍被問到是否如果持續升息，對房貸族衝擊越來越大要怎麼辦？楊金龍說，以購屋而言，不論是首購族、第二戶或第三戶都會受影響，建議貸款族要留意財務槓桿問題，財務管理必須要謹慎。

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