台、印金融貿易業務推手 中信銀行印尼子行成立25週年

印尼唯一台資子行、中國信託銀行印尼子行（PT Bank CTBC Indonesia）適逢成立25週年，日前特別舉行慶祝晚宴。中國信託銀行副董事長暨印尼子行董事長詹庭禎特別感謝一路以來相挺的客戶夥伴，身為印尼唯一營運的台資子行，中國信託銀行印尼子行25年來扮演台、印金融貿易業務發展的推手，未來則持續深耕在地中小型企業，運用中國信託海外平台優勢，與客戶夥伴立足印尼、放眼亞洲。

中國信託銀行印尼子行25週年慶祝活動現場熱鬧隆重，駐印尼台北經濟暨貿易代表處代表陳忠、中國信託銀行副董事長暨印尼子行董事長詹庭禎、法人金融執行長楊銘祥、印尼子行總經理Iwan Satawidinata與當地逾150位重要客戶共同見證。

中國信託金融控股公司創辦人辜濓松長期對海外市場的重視，促使中國信託至今於14個國家及地區設有371處據點，台灣共有152家分行，海外設有219處分支機構，為台灣最國際化的銀行。中國信託銀行印尼子行25年深耕當地市場，持續穩健拓展業務、擴大營運規模，追求獲利成長的同時，重視對社會的貢獻與正面影響力，為台灣與印尼搭起重要橋樑，促進雙方投資及經貿往來，創造亮眼表現。

中國信託銀行營運體質亦力求穩健，國際信評機構標準普爾（S&P）與穆迪（Moody’s）分別給予A與A1評等，顯示中國信託銀行財務結構穩健、獲利穩定。目前中國信託銀行於東南亞地區如新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓為子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，去（2021）年正式成為泰國LH Financial Group Public Company Limited（簡稱「LHFG金融集團」）最大股東，LHFG金融集團納入中國信託成員，於東南亞布局完整，中國信託銀行印尼子行更可有效串連海外分支據點，協助客戶走向國際。

中國信託銀行印尼子行成立於1997年，為中國信託銀行持股99%的子行，於大雅加達地區、萬隆、泗水等地設有11據點。歷經1998年的亞洲金融風暴、2008年全球金融風暴，乃至近期改變全球局勢的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、烏俄戰爭等考驗，中國信託銀行印尼子行仍秉持客戶至上及突破創新的精神，滿足客戶需求。

今（2022）年4月獲國際知名財經媒體《The Digital Banker》（數位銀行家）獲頒「印尼高度推薦－最佳數位行銷及客戶體驗」（Highly Acclaimed: Outstanding CX in Digital Sales Strategy in Indonesia），中國信託銀行印尼子行將持續拓展業務、擴大營運規模，結合中國信託海外據點網絡，提供全方位的金融產品與服務，協助中國信託銀行朝亞洲領先的區域型銀行目標邁進。