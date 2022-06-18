快訊

圖解新聞／確診趨緩 致死率升高 老幼族群要特別小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市女力崛起 不動產繼承「傳男不傳女」漸打破

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供
台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供

台南市安南地政事務所針對民國99年至110年間台南市買賣、贈與、繼承等登記原因取得不動產所有權，分別以年齡、城鄉差距、年齡與城鄉差距、長期趨勢等四個面向進行統計分析結果發現，女性取得不動產從40.9%提升至44.3%，增加3.4個百分點，女性取得不動產的比例有逐年增加趨勢。

地政局從城鄉差距分析，都市化較高的台南所、東南所轄區，男女取得不動產的性別比例為96.1、99.0，女性取得不動產比例高於男性。

其他各地所轄區仍是男性多於女性，其中玉井所性別比例187.1，為性別比例差距最大地區。顯示城鄉差距是影響不動產取得性別差異因素之一，都市化程度較高的地區取得不動產男女比例趨近，甚至女多於男。

地政局從年齡級距分析買賣取得不動產男女比例，50歲至59歲買賣取得男女比率為47.6%、52.4%，性別比例90.9，女性比男性多4.8個百分點。顯示此年齡層女性經濟自主能力比男性高，致購置不動產能力超越男性。

地政局從繼承人年齡級距分析繼承不動產的男女比例分析，70歲以上繼承人女性比男性多，打破過去台灣人習慣由男性繼承家業之習俗，且不受城鄉發展因素影響，女性繼承不動產比例皆高於男性，推論可能與女性平均壽命較高有關，致高齡女性取得不動產比例相對高。其他年齡層則是男性多於女性，顯見以男性為主的財產繼承觀念短時間內難以改變。

地政局以時間軸觀察，民國99年至110年繼承取得不動產，女性增加繼承比例從35.8%提升到42.2%，增加6.4個百分點，女性繼承不動產比率逐年增加，意謂著繼承「傳男不傳女」的觀念漸漸式微。

台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供
台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供
台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供
台南市地政局分析歷年女性取得不動產的所有權比例。圖／地政局提供

性平

延伸閱讀

升息衝擊 商辦市場買方縮手

「臺中更宜居 城市更美好」臺中市宜居建築3週年成果展登場

上市櫃公司大買商用不動產 H1交易規模破700億元寫次高

醫療、REITs股 犀利

相關新聞

台南市女力崛起 不動產繼承「傳男不傳女」漸打破

台南市安南地政事務所針對民國99年至110年間台南市買賣、贈與、繼承等登記原因取得不動產所有權，分別以年齡、城鄉差距、年...

金金併 吳東亮：會努力

台新金控昨（17）日舉行股東常會，由台新金控董事長吳東亮主持，會中有小股東針對台新金成立和新光金合併的研究小組，表達樂觀...

防疫保單理賠 三產險釋疑

防疫保單對獲利的衝擊，小股東與專業法人股東都關注。昨（17）日股東會，富邦金、國泰金、中信金都有股東問及此事，經營團隊也...

回應台新與新光金合併 吳東亮：積極評估

新光金與台新金是否合併，近來引起各方關注，台新金控董事長吳東亮昨天在股東會上，首次回應與新光金評估合併事宜，他表示，台新...

金管會鬆口／匡列隔離同天確診 兩種都應賠

防疫險理賠爭議連連，民眾反映多家保險公司針對隔離跟確診日期重疊（包含第一天），就不賠隔離只賠確診，甚至要民眾自行找金管會...

開發金董座 張家祝續任

開發金控昨（17）日召開股東常會，順利完成董事全面改選，以及增資發行上限25億股的長期資金募集案。開發金並於會後召開新任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。