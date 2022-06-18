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台南市女力崛起 不動產繼承「傳男不傳女」漸打破
台南市安南地政事務所針對民國99年至110年間台南市買賣、贈與、繼承等登記原因取得不動產所有權，分別以年齡、城鄉差距、年齡與城鄉差距、長期趨勢等四個面向進行統計分析結果發現，女性取得不動產從40.9%提升至44.3%，增加3.4個百分點，女性取得不動產的比例有逐年增加趨勢。
地政局從城鄉差距分析，都市化較高的台南所、東南所轄區，男女取得不動產的性別比例為96.1、99.0，女性取得不動產比例高於男性。
其他各地所轄區仍是男性多於女性，其中玉井所性別比例187.1，為性別比例差距最大地區。顯示城鄉差距是影響不動產取得性別差異因素之一，都市化程度較高的地區取得不動產男女比例趨近，甚至女多於男。
地政局從年齡級距分析買賣取得不動產男女比例，50歲至59歲買賣取得男女比率為47.6%、52.4%，性別比例90.9，女性比男性多4.8個百分點。顯示此年齡層女性經濟自主能力比男性高，致購置不動產能力超越男性。
地政局從繼承人年齡級距分析繼承不動產的男女比例分析，70歲以上繼承人女性比男性多，打破過去台灣人習慣由男性繼承家業之習俗，且不受城鄉發展因素影響，女性繼承不動產比例皆高於男性，推論可能與女性平均壽命較高有關，致高齡女性取得不動產比例相對高。其他年齡層則是男性多於女性，顯見以男性為主的財產繼承觀念短時間內難以改變。
地政局以時間軸觀察，民國99年至110年繼承取得不動產，女性增加繼承比例從35.8%提升到42.2%，增加6.4個百分點，女性繼承不動產比率逐年增加，意謂著繼承「傳男不傳女」的觀念漸漸式微。
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