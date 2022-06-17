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第一金股東會 聚焦三面向

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
第一銀行總經理鄭美玲。記者蘇健忠／攝影
第一銀行總經理鄭美玲。記者蘇健忠／攝影

11家金控、5家銀行「超級股東會」今（17）日登場，董總均揭露今年經營發展策略，第一金（2892）、華南金（2880）、彰銀（2801）聚焦數位發展、財管行銷、及多元化獲利來源等3大面向。

因應疫情，今年股東會多採實體加上視訊輔助的混合性，發言也以各家工會、小股東居多，職業股東黃雪芬更特地到第一金和兆豐金（2886）現場獻花，希望兩家「護國神山」的金融股股價都可以上看50元。

第一金總經理陳芬蘭說，今年是第一金控成立滿20周年，訂定旗下子公司長期經營方向，包括創新型銀行、財管型證券、利基型保險、價值型投信、都更型資產管理公司(AMC)及永續型創投等市場地位。

她說，銀行主要通路平台搭配各子公司業務，發揮整合行銷效能，提供客戶一站購足，也帶動其他子公司成長，讓多元化金控獲利來源，其次，也持續推動數位化發展，銀行正推動核心系統轉換工程。

鄭美玲說，一銀從2015年就積極投入經營模式轉型，長期聚焦虛實通路整合、和數位通路轉型這兩大軸心上，強化資訊和數位金融發展，近幾年來，每年投入資訊和數位發展的預算平均超過25億元，也擴編數位和資訊人力團隊，展現數化轉型發展的決心。

工會代表員工則聚焦員工獎酬、員工持股信託等，第一金工會理事長曾坤賢建議拉高分派員工紅利，陳芬蘭給正面回應說，過去子公司員工紅利是萬分之一，今年已通知各子公司修改員工酬勞辦法，提高到千分之一到百分之二，最高成長了200倍，今年修章後，明年就可上路。

華南金則有小股東聚焦併購、華南永昌證2020年3月權證虧損47億元、及PEM案後續，華南金董事長張雲鵬說，華南金過去都一直留意市場併購標的，併購是需有互補綜效。

華南永昌證主管則說，目前已全面暫停發行權證，也將風管會主委層級拉高到董事長並要求獨董列席，也建置盤中監控機制，盤中隨時都可知悉曝險狀況。

彰銀部分，董事長凌忠嫄提出今年5大經營方針，包括開拓中小企業客戶、增進財管綜效、加速數位轉型拓展金融生態圈、開展多元獲利管道和強化永續。

股東會 第一金控 第一銀行

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