快訊

砸8億900萬救石斑魚 農委會公布內、外銷獎勵措施

未來選總統？ 郭台銘偕妻亮相回應了

隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
立法委員高嘉瑜。本報資料照片
立法委員高嘉瑜。本報資料照片

有民眾向民進黨立委高嘉瑜反映，多家保險公司對客戶說，隔離跟確診日期重疊(包含第一天)，就是不賠隔離只賠確診，甚至叫民眾自己去找金管會申訴。高嘉瑜今天表示，一開始詢問金管會，仍得到同樣答案，直到確認指揮中心說法後，金管會才終於鬆口，「只要證明是先被匡列隔離後才確診，縱使是同一天亦應理賠隔離金」。

高嘉瑜指出，目前防疫保單理賠上大多分成「確診理賠、匡列隔離理賠」兩種，若因屬於接觸者而先被匡列，匡列隔離後又確診，理應會同時拿到兩筆賠償金。但近日有民眾向她反應，兆豐、和泰、富邦、中信等保險公司，針對上述案情卻對客戶說「同一天就是不賠隔離只賠確診」。

高嘉瑜表示，縱經民眾提出簡訊、或是與確診者最後接觸時間等證據，足以證明是先被匡列隔離後才確診，仍遭保險公司拒絕，甚至叫民眾自己去找金管會申訴。她也隨即去電金管會詢問，沒想到金管會竟也稱「同一天的話，就是只賠1項，所以很多人會刻意被隔離的隔天，才去確診。」

高嘉瑜批評，金管會的回覆令人覺得莫名其妙，同樣都是先匡列後確診，憑什麼因發生在同一天就只賠一項，「難道接觸者於被匡列當天，因擔心身體狀況而立刻去快篩進而驗出確診，這種避免防疫破口的行為，還得變向被保險公司處罰？」

經高嘉瑜與指揮中心確認，指揮中心表示，匡列隔離者就是以與PCR確診者最後一次接觸日為第0天，隔離書晚發與否並不會影響隔離期間的計算，因此也不會有只要匡列、確診發生在同一天，就都無法證明先後的疑慮。

高嘉瑜說，將指揮中心說法回報給金管會要求研議後，終於在今日收到金管會回函承認「只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天亦應理賠隔離金」，她也提醒，舉證雖不限形式，但仍須足以證明是先被匡列隔離後才確診，若民眾有保留隔離簡訊註明時間點、或是有與確診者最後接觸時間等證據，會較為明確，同時也呼籲保險公司不應過度刁難保戶，「該理賠的就要理賠！」

金管會 理賠 高嘉瑜 保險 防疫保單

延伸閱讀

林秉樞律師稱她與林相愛相殺 高嘉瑜痛批：倫理蕩然無存

林秉樞是渣男？ 律師稱閱卷才知他與高嘉瑜「相愛相殺」

林秉樞閱卷權抗告成功高嘉瑜氣炸 高院連忙解釋：誤會

林秉樞閱卷遭限制抗告成功 高嘉瑜：殘酷到不可思議

相關新聞

隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

有民眾向民進黨立委高嘉瑜反映，多家保險公司對客戶說，隔離跟確診日期重疊(包含第一天)，就是不賠隔離只賠確診，甚至叫民眾自...

新台幣匯率以29.72元作收 升值1.5分

新台幣兌美元匯率今（17）日以29.720元作收，升值1.5分，台北外匯經紀公司成交金額14.26億美元。今天上午新台幣...

兆豐金控股東會 兆豐銀工會喊話府院高層換董座

兆豐金控（2886）今（17）日股東會，子公司兆豐銀行工會於今天兩大財經報紙頭版刊登廣告後，於股東會現場也同步召開記者會...

小股東樂見台新與新光合併 吳東亮：積極正面態度評估

11家金控、5家銀行「超級股東會」今日登場。台新金控今召開股東會，董事長吳東亮表示，對於與新光金評估合併事宜，已在6月2...

富邦金股東會 富邦產董座首次完整說明防疫險風波

富邦金控（2881）今（17）日上午舉行股東常會，富邦產險董事長陳伯燿答覆小股東提問時，首次完整說明防疫保單銷售經過，強...

台灣財務金融學會 舉辦30周年年會暨國際研討會

臺灣財務金融學會與國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系於今（17）日起一連兩天，共同舉辦「2022臺灣財務金融學會三十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。