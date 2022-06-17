隔離確診同天只能擇一理賠？ 金管會：保戶提出1證明「產險都要賠」

有民眾向民進黨立委高嘉瑜反映，多家保險公司對客戶說，隔離跟確診日期重疊(包含第一天)，就是不賠隔離只賠確診，甚至叫民眾自己去找金管會申訴。高嘉瑜今天表示，一開始詢問金管會，仍得到同樣答案，直到確認指揮中心說法後，金管會才終於鬆口，「只要證明是先被匡列隔離後才確診，縱使是同一天亦應理賠隔離金」。

高嘉瑜指出，目前防疫保單理賠上大多分成「確診理賠、匡列隔離理賠」兩種，若因屬於接觸者而先被匡列，匡列隔離後又確診，理應會同時拿到兩筆賠償金。但近日有民眾向她反應，兆豐、和泰、富邦、中信等保險公司，針對上述案情卻對客戶說「同一天就是不賠隔離只賠確診」。

高嘉瑜表示，縱經民眾提出簡訊、或是與確診者最後接觸時間等證據，足以證明是先被匡列隔離後才確診，仍遭保險公司拒絕，甚至叫民眾自己去找金管會申訴。她也隨即去電金管會詢問，沒想到金管會竟也稱「同一天的話，就是只賠1項，所以很多人會刻意被隔離的隔天，才去確診。」

高嘉瑜批評，金管會的回覆令人覺得莫名其妙，同樣都是先匡列後確診，憑什麼因發生在同一天就只賠一項，「難道接觸者於被匡列當天，因擔心身體狀況而立刻去快篩進而驗出確診，這種避免防疫破口的行為，還得變向被保險公司處罰？」

經高嘉瑜與指揮中心確認，指揮中心表示，匡列隔離者就是以與PCR確診者最後一次接觸日為第0天，隔離書晚發與否並不會影響隔離期間的計算，因此也不會有只要匡列、確診發生在同一天，就都無法證明先後的疑慮。

高嘉瑜說，將指揮中心說法回報給金管會要求研議後，終於在今日收到金管會回函承認「只要保戶可以證明是先被匡列隔離後才確診，縱使發生在同一天亦應理賠隔離金」，她也提醒，舉證雖不限形式，但仍須足以證明是先被匡列隔離後才確診，若民眾有保留隔離簡訊註明時間點、或是有與確診者最後接觸時間等證據，會較為明確，同時也呼籲保險公司不應過度刁難保戶，「該理賠的就要理賠！」