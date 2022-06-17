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安聯人壽祭一招搶才 業務大軍目標2025年增至1萬人

經濟日報／ 記者紀佳妘／即時報導

安聯人壽今（17）日表示，推出兼具紮實訓練及優渥獎勵制度的「百萬領袖創業計畫」，提供專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金，以及24個月專案津貼，將大舉徵才持續搶占在台灣保險業務菁英的市占率，朝2025年業務大軍增至1萬人的目標邁進。

台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，安聯人壽總經理林順才表示，台灣保險滲透率高居世界第一，但國人平均風險保障額度偏低是不爭的事實，因此相信台灣市場還有很大的發展潛力，且從「2021安聯全球財富報告」中顯示，台灣2020年底每戶家庭金融資產總額增加10.7%，人均總金融資產高達13萬9,830歐元，為亞洲第二高，集團上個月剛出爐的「2022年全球保險報告」也預估，2022年台灣市場將回到正成長，落在4.1%左右，讓公司對台灣市場的發展潛力更深具信心。

在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，林順才指出，促使安聯人壽決定加速增員、增才的腳步，積極延攬各界人才，將持續以數位化工具推動有效轉型，透過平台掌握培訓狀況，目標在2025年將業務大軍規模擴編至 1 萬人，為安聯人壽業務團隊挹注新血。

安聯人壽在2015年起啟動組織發展增員計畫，以年增幅逾 24%的擴編成效領先業界，並順利在2020年突破5,000人業務大軍的第一階段目標，展望第二階段的增員策略，安聯業務長劉育群指出，近來在壽險業業務員低成長環境下，安聯將延續升遷管道透明、紮實教育訓練制度的企業文化優勢，推出領先就業市場的「百萬領袖創業計畫」。

百萬領袖創業計畫提供新進業務同仁專屬36個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，幫助對創業有理想、有想法、有企圖心的求職者，在安聯培訓下，能夠強化戰勝風險的能力，勇敢向前實踐創業理想。因此，無論是微型創業家、斜槓族，或是想要發掘人生新路創業小萌新、二度創業者，都歡迎成為安聯人壽的保險事業夥伴，與更多勇敢的人一起戰勝創業的風險挑戰。

今年國內勞動力市場及就業環境，因疫情而受到如海嘯般的衝擊，原本從校園畢業正準備蓄勢待發的職場新鮮人，求職上面臨嚴峻的考驗；此外也有許多職場工作者因所屬行業受疫情影響而導致收入減少，進而引發轉職需求，安聯人壽期望以優質健全的培育計畫及獎勵機制，提供有志於往金融保險業發展的年輕人，開拓個人職涯發展最寬廣的機會與舞台。

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