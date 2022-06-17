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新鮮人看過來 元大人壽展星計劃目標增15%人力

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大人壽推出「展星計劃」，透過專業培訓，協助社會新鮮人無縫接軌職場，預計今年業務團隊增長15%。圖／元大人壽提供
元大人壽推出「展星計劃」，透過專業培訓，協助社會新鮮人無縫接軌職場，預計今年業務團隊增長15%。圖／元大人壽提供

畢業季即將到來，根據人力銀行調查指出，今年有83.7%應屆畢業生即將投入就業市場，打算直接進入職場的新鮮人中，82.1%的人擔心疫情影響求職元大人壽表示，金融保險業受疫情影響相對較小，對於想挑戰高薪、喜歡外勤工作、個性積極、追求自我職涯成長與家庭平衡者，壽險業務員是不錯的選擇。

為鼓勵年輕人投入壽險事業，提供應屆畢業生及無壽險經驗之年輕族群之職涯發展機會，元大人壽特別推出「外勤業務主管展星計劃」以建構年輕有活力、專業且用心的服務團隊，希望藉此計劃於2022年底達成業務員團隊人力增長15%的目標。

元大人壽認為，壽險業務工作是高成長、創造個人價值與照顧他人的事業，且可兼顧工作與自身的生活品質，很適合時下的年輕人。推出「展星計劃」將協助社會新鮮人無縫接軌職場，透過專業培訓課程，包含「課堂訓練」、「工作輔導 」、「市場實務」等培育機制，為期12個月，協助新人快速考照及學習行銷服務技巧。

除提供完整的培訓課程以強化壽險及金融相關專業外，透過主管的實戰帶領與個別輔導，提升溝通與組織管理的能力。例如從初次拜訪客戶起，透過直屬主管陪同與客戶溝通，帶領新人學習如何為客戶規劃一份完整的家庭財務安全需求分析 ，及量身訂做適合的保險計劃，從中習得保障規劃與行銷的技巧。

元大人壽表示，「展星計劃」於培訓期間享有勞保、健保、公司團保等福利，公司並提供客戶名單，只要通過相關考核，每月可獲得定額培訓獎勵金，解決新人在投入壽險業前，最擔心「收入不穩定」及「人脈不足」的兩大問題。一年期滿後，將接軌一般的業務制度並啟動第二年的進階培訓計劃。

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