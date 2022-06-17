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合庫金股東會 雷仲達：總資產達4.43兆創歷史新高

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
合庫金今舉行股東會。合庫金／提供
合庫金今舉行股東會。合庫金／提供

合庫金(5880)今舉行2022年股東常會，董事長雷仲達表示，至去年底合庫金總資產高達新台幣4.43兆元、年增6.9%，創歷史新高，為國內資產規模第6大的金控公司，面對升息循環、通膨壓力與疫情變數下，合庫金仍將持續發揮核心金融業務優勢，深耕海外營運基磐；並擴增金融操作收益，提升資本使用效能。

合庫金股東會上，除報告與承認事項外，提出2021年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.30元，其中盈餘分配之現金股利1元，及盈餘轉增資配股0.3元，另包括修正本公司「章程」討論案、「股東會議事規則」討論案、修正「取得或處分資產處理程序」討論案及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東支持。

雷仲達指出，去年合庫金控持續在穩健營運基礎上追求成長，厚植各子公司核心業務競爭力，合併稅後淨利達新台幣212.12億元，較109年度成長23.79％，每股盈餘(EPS)為1.51元，淨值報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為8.83％及0.49％，各子公司亦均維持獲利狀態，合庫金控在疫情影響及金融市場的大幅波動下，仍創造穩健亮眼之獲利表現。

公司治理方面，合庫金控連2年獲得英國標準協會(BSI)頒發「永續韌性傑出獎」、去年首次獲台灣企業永續能源基金會(TCSA)頒發「台灣企業永續報告獎—白金獎」、「社會共融獎」、「創新成長領袖獎」、並入選「天下永續公民獎」前100強永續企業，也再度獲得證交所與櫃買中心舉辦之「公司治理評鑑」前5%殊榮等，展現合庫積極提升公司治理的決心，努力成果獲各界專業肯定。

在金融科技方面，合庫將導入前瞻智慧科技，活絡數位轉型動力；並掌握綠色金融商機，今年3月30日合庫金控已正式簽署赤道原則，成為國內首家以金控名義簽署加入之金融機構，持續推動永續發展進程。更重要的是落實法律遵循精進內控，強化企業的經營韌性，讓股東、客戶與員工共享經營成果。

合庫金 股東會 新台幣

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