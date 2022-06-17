快訊

桃園2屍3死棄屍案嫌犯今投案 被害家屬在泰提殺人告訴

「加收平台費」惹議...831人怒投訴消保官 foodpanda回應了

第一金股東會 邱月琴：強化經營韌性 穩健擴張海外業務

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
第一金控董事長邱月琴（前中）主持股東會。第一金／提供
第一金控董事長邱月琴（前中）主持股東會。第一金／提供

第一金控今天舉行股東會，第一金董事長邱月琴指出，去年稅後盈餘達197.39億元、創歷史新高，且各子公司獲利皆呈現雙位數成長，面對疫後經濟結構性轉變及地緣政治衝突，並因應升息與通膨對金融市場的衝擊，第一金控將積極強化經營韌性，抵禦後疫情時代的不確定性與挑戰。

邱月琴指出，第一金去年以提升非銀行獲利、穩健轉型與創新為主軸，關注後疫情時代衍生的市場需求及商機，同時重視風控、內控、法遵、資安及防制洗錢的執行成效，提升集團永續經營的競爭力。

海外布局方面，一銀100％投資的子銀行美國聖馬特奧分行已於今年2月開業，目前第一金海外據點達45處，一銀法蘭克福分行也已獲德國聯邦金融監管局核准設立，預計今年底正式開業營運，成為首家於德國設立分行的國銀。

邱月琴表示，過去一年新冠疫情隨疫苗普遍施打而逐漸獲得控制，各國陸續鬆綁防疫管制措施，經濟活動也逐步解封，重振消費信心並刺激經濟景氣，有利全球經濟復甦；未來將持續掌握歐美及新南向國家疫後商機，善用第一金在跨境金融服務平台優勢，以及在地化經營策略，穩健擴張海外業務。

此外，第一金長期深耕並落實ESG，近年也屢獲國內外知名評鑑機構的肯定，包含CDP氣候變遷問卷再度獲評最高等級「A」殊榮，為唯一連續四年位居「領導等級」的金融業，另連續4年入選道瓊永續性指數（DJSI）「世界指數」成分股及連續6年入選DJSI「新興市場指數」成分股等。

邱月琴指出，第一金融集團將持續貫徹「永續金融 第一品牌」之經營目標，並提供創新綠色金融商品及服務，引導和支持客戶低碳永續轉型，在淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。

第一金控 疫情 一銀

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

吳尊一家四口解封北京趴趴走 坦言：未來也很不確定…

嗨漁港轉型典範 瑞芳深澳漁港鮮風情

相關新聞

中信金股東會 銀行業獲利王陳佳文透露將強攻這業務

中信金控（2891）核心子公司中國信託銀行在總經理陳佳文與團隊共同努力下，年度稅後純益年年稱霸國內銀行業，陳佳文今天在中...

中鋼董事會改選 董事長翁朝棟續任

中鋼公司（2002）於111年6月17日下午召開第18屆董事會第1次會議，推舉經濟部法人代表翁朝棟續任第十八屆董事會董事...

合庫金股東會 通過配發1.3元股利

合庫金（5880）6月17日舉行111年度股東常會，提出110年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.3元，其中...

股市大幅回檔 國泰人壽逢低進場承接

近期美股、台股皆出現大幅回檔，壽險大戶國泰人壽今證實，已經有逢低進場承接，主要是承接一些產業前景向上、技術領先的股票，期...

允強增資土耳其廠14億

不銹鋼管板大廠允強（2034）昨（16）日股東會後董事會，通過對百分百持股子公司土耳其廠增資14.11億元，將有利掌握南...

三洋電毛利率估下滑 全年營收看增5%

家電大廠三洋電（1614）昨（16）日舉行股東會，針對今年營運，三洋電表示，整體家電產品銷售和去年差異不大，預估全年營收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。