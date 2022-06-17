第一金股東會 邱月琴：強化經營韌性 穩健擴張海外業務

第一金控今天舉行股東會，第一金董事長邱月琴指出，去年稅後盈餘達197.39億元、創歷史新高，且各子公司獲利皆呈現雙位數成長，面對疫後經濟結構性轉變及地緣政治衝突，並因應升息與通膨對金融市場的衝擊，第一金控將積極強化經營韌性，抵禦後疫情時代的不確定性與挑戰。

邱月琴指出，第一金去年以提升非銀行獲利、穩健轉型與創新為主軸，關注後疫情時代衍生的市場需求及商機，同時重視風控、內控、法遵、資安及防制洗錢的執行成效，提升集團永續經營的競爭力。

海外布局方面，一銀100％投資的子銀行美國聖馬特奧分行已於今年2月開業，目前第一金海外據點達45處，一銀法蘭克福分行也已獲德國聯邦金融監管局核准設立，預計今年底正式開業營運，成為首家於德國設立分行的國銀。

邱月琴表示，過去一年新冠疫情隨疫苗普遍施打而逐漸獲得控制，各國陸續鬆綁防疫管制措施，經濟活動也逐步解封，重振消費信心並刺激經濟景氣，有利全球經濟復甦；未來將持續掌握歐美及新南向國家疫後商機，善用第一金在跨境金融服務平台優勢，以及在地化經營策略，穩健擴張海外業務。

此外，第一金長期深耕並落實ESG，近年也屢獲國內外知名評鑑機構的肯定，包含CDP氣候變遷問卷再度獲評最高等級「A」殊榮，為唯一連續四年位居「領導等級」的金融業，另連續4年入選道瓊永續性指數（DJSI）「世界指數」成分股及連續6年入選DJSI「新興市場指數」成分股等。

邱月琴指出，第一金融集團將持續貫徹「永續金融 第一品牌」之經營目標，並提供創新綠色金融商品及服務，引導和支持客戶低碳永續轉型，在淨零路徑中成為企業的最佳金融後盾。