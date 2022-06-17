臺灣企銀股東常會 通過配發股利0.47元

臺灣企銀（2834）今天舉行111年度股東常會，由董事長林謙浩主持，會中承認110年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.1元及股票股利0.37元，合計配發股利0.47元。

林謙浩表示，去年是台企銀轉型的一年，在全員的積極努力下，獲利能力及資產品質較前一年有顯著改善，其中，淨收益創下歷年新高，雖提存金額仍維持高水位，但稅前淨利表現從2020年的53.74億元提升到57.76億元，成長率為7.48%。

同時，從資產品質來看，提存金額的提升帶動備抵呆帳覆蓋率從233.60%提升至422.69%，逾期放款比率也從109年的0.50%降至0.28%，顯示在資產品質改善上的成效。

林謙浩說，台企銀以提升中小企業客戶附加價值為出發點，打造「類金控」的經營模式，於去年成立「臺企銀管理顧問股份有限公司」，期望透過與創投子公司配合，發揮營運綜效，藉由銀行、創投、管顧、證券全方位強化，提供一站購足的All in one整合式全功能服務。

今年度該行將在持續落實內部控制三道防線與強化整體風險控管下發展授信精進方案，並加強金融科技發展，強化資訊安全控管。此外，透過發展多元獲利，逐年提升盈餘成長，持續累積資本，使銀行基礎更加穩固，並配合政府政策，協助中小企業積極轉型、二代接班，同時提供結合環境保護、社會公益等符合社會需求的金融商品與服務，積極協助台灣中小企業永續成長。