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股市震盪 財管客戶投資新選擇？更愛房地產、私募股權

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

國際股市震盪，股票等各項投資不如預期，但富人已轉擁抱非典型傳統投資部位。近期各家財富管理機構報告中透露，高淨值的財富管理客戶開始拉高對房地產投資比重，以及轉向私募股權等另類投資，包括法國巴黎銀行財富管理建議客戶，可以透過大宗商品、私募股權、私人房地產等另類投資，降低投資組合波動度。

高端財富管理客戶投資選擇很多元，且嗅覺敏銳。財富管理業者私下指出，早在中美貿易戰開始，高淨值富人就已經進場陸續布局黃金，因只要在國際震盪下，具有避險地位的黃金是資產配置要角之一。

至於在藝術品投資上，去年、前年熱門的NFT藝術品浪潮，今年受到虛擬貨幣價值牽動影響，熱度略為低於過去幾年浪潮，但傳統拍賣會上的藝術品，仍有一定的投資買家等著出手。

外銀業者指出，今年進入低成長、高通膨環境，高利率代表更低的投資回報，並不利於股票與債券市場，法國巴黎銀行財富管理更直言，目前的投資環境相當棘手，高通膨已經削弱家庭購買力，也可能侵蝕企業獲利能力，目前不安的通膨飆升情形，是1970年代以來從未見過的。

「金融市場在可預見的未來會波動，但市場不喜歡不確定性」法國巴黎銀行建議旗下財富管理客戶，應該要布局大宗商品、基礎建設與房地產等實質資產，抵抗通膨風險。

瑞銀近期發布的2022年全球家族辦公室報告，也發現亞洲高淨值富人的家族辦公室，有四成計畫增加直接私募股權配置，以及更為青睞房地產。

外銀業者指出，近年發現，高端財富管理客戶有時候手中有一筆錢時候，會有自己一套設定的投資目標，包括風險與報酬計算，如果在母集團在海外有足夠據點的外銀業者，就可協助客戶找尋適合的私募投資項目。

財富管理 通膨

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